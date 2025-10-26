خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشنا خطاب به رئیس مجلس:

آقای قالبیاف، هر نوشته‌ای دستتان رسید را با صدای بلند نخوانید!

آقای قالبیاف، هر نوشته‌ای دستتان رسید را با صدای بلند نخوانید!
کد خبر : 1705162
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور پیشین رییس‌جمهور در واکنش به اظهارات اخیر قالیباف نوشت: خوب نیست هر نوشته‌ای را که بدستتان می‌دهند با صدای بلند بخوانید. تا آنجا که می‌دانیم آقای روحانی اخیراً در باره روسیه بیانی نداشته‌اند.

به گزارش ایلنا، حسام‌الدین آشنا مشاور پیشین رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به محمدباقر  قالبیاف رییس مجلس شورای اسلامی نوشت:

هر نوشته‌ای که دستتان رسید را با صدای بلند نخوانید!‌

برادر گرامی جناب آقای قالیباف

‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

‌سلام علیکم

‌۱.خوب نیست هر نوشته‌ای را که بدستتان می‌دهند با صدای بلند بخوانید.

‌۲.تا آنجا که می‌دانیم آقای روحانی اخیراً در باره روسیه بیانی نداشته‌اند.

‌۳.جمع بستن چین و روسیه در مواضع و تحلیل‌های مسئولان نظام، شایسته نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ