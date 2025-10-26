آشنا خطاب به رئیس مجلس:
آقای قالبیاف، هر نوشتهای دستتان رسید را با صدای بلند نخوانید!
مشاور پیشین رییسجمهور در واکنش به اظهارات اخیر قالیباف نوشت: خوب نیست هر نوشتهای را که بدستتان میدهند با صدای بلند بخوانید. تا آنجا که میدانیم آقای روحانی اخیراً در باره روسیه بیانی نداشتهاند.
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا مشاور پیشین رییسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به محمدباقر قالبیاف رییس مجلس شورای اسلامی نوشت:
برادر گرامی جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
۱.خوب نیست هر نوشتهای را که بدستتان میدهند با صدای بلند بخوانید.
۲.تا آنجا که میدانیم آقای روحانی اخیراً در باره روسیه بیانی نداشتهاند.
۳.جمع بستن چین و روسیه در مواضع و تحلیلهای مسئولان نظام، شایسته نیست.