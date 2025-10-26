خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس

پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس
کد خبر : 1705150
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان فارس تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار تصریح کرد: این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از دلاورمردان دوران دفاع مقدس را به مردم شریف استان فارس و به‌ویژه خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.

این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ