به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس در خصوص حفظ شأن و جایگاه مجلس، گفت: مردم در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی انتظاراتی از مجلس دارند که خوشبختانه در این خصوص نامه ای به امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و جلسه ای نیز روز گذشته برای پیگیری این مسائل برگزار شد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: ما به عنوان نماینده مردم درخواست داریم که این جلسات جهت پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی ادامه دار باشد در حال حاضر در خصوص نهاده های دامی، گاوداری ها و مرغداری ها دچار مشکل شده اند و این سبب خواهد شد که در ماه های آینده مشکلاتی برای مردم ایجاد شود، همچنین در بحث گرانی ها نیز شرکت های دولتی و همچنین شرکت های وابسته به دولت قیمت ها را افزایش می دهد و باعث بی ثباتی در بازار شده است.

وی افزود: مجلس باید در بحث گرانی ها و بی ثباتی در بازار به طور جد ورود کند چرا که مردم در این خصوص دغدغه های فراوانی دارند البته شنیده شده که در روز سه شنبه جلسه نظارتی مجلس در خصوص پیگیری این مسائل است بنابراین لازم است مجلس از جایگاه خود برای اصلاح این روند استفاده کند.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این سه شنبه جلسه نظارتی در رابطه با پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی مردم برگزار خواهد شد و در این جلسه وزرای کشاورزی و اقتصادی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولین دستگاه ها جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان حاضر خواهند شد. پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی از دغدغه های نمایندگان مجلس است و این امر انجام خواهد شد.

انتهای پیام/