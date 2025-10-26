اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی با پیشنهاد اصلاح کل مصطفی معینی آرانی با ۲۱۸ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کرده و همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی الحاقات مرتبط با این ماده پرداختند که در نهایت پیشنهاد الحاقی حسین صمصامی مبنی بر الحاق عبارت "تدوین شاخص های ارزیابی توسعه هوش مصنوعی" با ۲۲۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴ این طرح آمده است:

ماده ۴- اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی به‌شرح زیر است:

الف-اجرای مصوبات و سیاست های ابلاغی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و نظارت بر حسن اجرای آن ها در دستگاه های اجرایی

ب- ارائه پیشنهاد و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در تنظیم سرفصل‌های بودجه ای حوزه هوش مصنوعی دستگاه های متولی

پ- تدوین و به‌روزرسانی و پایش اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

ت-ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین در چارچوب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی

ث-ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذیربط

ج- نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه

چ- هماهنگی دستگاه های اجرایی، نهادهای علمی و پژوهشی و بخش خصوصی در توسعه و بهره برداری از فناوری های هوش مصنوعی

ح-تدوین مقررات و ضوابط و پیشنهادات و لوایح مرتبط با هوش مصنوعی برای تصویب در مراجع ذی صلاح.

در جریان بررسی جزئیات این ماده مهرداد لاهوتی در تذکر ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلافات متعددی میان دولت و مجلس وجود دارد لذا پیشنهاد دارم این طرح را به صورت اصل هشتاد و پنجی و به صورت کمیسیون ویژه و با حضور نماینده های متخصص مورد بررسی قرار دهیم.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، تاکید کرد: این موضوع طبق آئین نامه قابل انجام نیست چرا که تا ماده ۵ این طرح بررسی شده است و همان روز هم (پیش از بررسی طرح مذکور در صحن) یک نفر از مرکز پژوهش ها و ۲ نفر از افراد آشنا به موضوع هوش مصنوعی برای تسلط بیشتر نمایندگان به این موضوع توضیحاتی ارائه کردند لذا در اصل محتوا تغییرات زیادی نداریم و بحث پیرامون موضوعات ساختار سازمان بوده که البته در دولت هم دیدگاه ها یکپارچه نیست همانگونه که در مجلس دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما در محتوا اختلافات جدی وجود ندارد.

