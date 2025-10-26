قوه قضائیه: رامین حسنزاده امامقلی یکی از لیدرهای اعتصاب ادعایی در قزلحصار است
مرکز رسانه قوه قضائیه در مطلبی با عنوان رونمایی از لیدرهای اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار نوشت: رامین حسنزاده امامقلی مجرم-لیدر اعتصاب غذای ادعایی زندان قزلحصار مجرمی با کلکسیونی از جرائم از فروش نزدیک به ۳ کیلو هرویین است که در بینظمی زندان نقش عمده داشته است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:
قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح با حمایت رسانهای معاندین چند روزی ادعایی مبنی بر اعتصاب غذا را مطرح کردند. ادعایی که با انتشار تصاویر دوربینهای مداربسته رنگ باخت و نشان داد مدعیان اعتصاب غذا که بدبخت کردن جوانان و خانوادهها و از بین بردن امنیت عمومی جامعه حرفه و پیشه اصلی آنان است دروغی بزرگ را به خورد حامیان رسانهای خود دادهاند و بعد از خاموش شدن دوربینهای موبایل سر سفره غذا و مقابل بوفه واحد حسابی دل از عزا درمیآورند.
قصد داریم در سلسله گزارشهایی چهره واقعی مدعیان اعتصاب غذا را نمایان کنیم تا افکار عمومی بدانند این مدعیان با چه جرائمی و در چه شرایطی به زندان افتاده و تحت تحمل حکم قضایی هستند.
رامین حسنزاده امامقلی فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۷۱ یکی از لیدرهای این اعتصاب ادعایی بوده است که از تاریخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ با جرایم ذیل محکوم و هم اکنون در ندامتگاه قزلحصار تحمل کیفر میکند.
رامین حسنزاده امامقلی به خاطر فروش ۲ کیلو و ۹۸۵ گرم هرویین، مشارکت در معرض فروش قرار دادن ۷۸ گرم شیشه، ۹۸ گرم هرویین و ۱۰۶ گرم و ۸۰ سانت محلول آبکی شیشه) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به اعدام محکوم شده است.
فرد مورد اشاره همچنین با اتهام مشارکت در نگهداری ۳۶۴ کیلو و ۸۴ گرم سودافدرین، ۲۴ کیلو و ۵۰۰ گرم هیدروکسیدیم، ۵ کیلوگرم اسیدهیدروکلریک، ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم فسفر قرمز، ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم فسفر محاکمه شد و به ۷ سال حبس محکوم شده است. (مواد مذکور به عنوان ترکیبات اصلی و مهم پیش ساز و تولید مواد روانگردان شیشه محسوب میشود، که از وی کشف و ضبط شده است)
رامین حسنزاده همچنین با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه شده و به شش ماه حبس محکوم شده است.