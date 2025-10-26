معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی ارومیه:
دولت چهاردهم به شنیدن صدای واقعی مردم اهمیت ویژهای قائل است
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای مدیریتی و ارتقای شاخصهای توسعه در آذربایجان غربی متناسب با ظرفیتهای بالقوه استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه در جریان سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی، جلسهای صمیمانه با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی حامی دولت در ارومیه داشت، ضمن استماع دغدغهها و انتقادات مطرح شده، بر آمادگی دولت برای اصلاحات ساختاری در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم استان تأکید کرد.
در این نشست که در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد، حاضران دیدگاهها و دغدغههای خود را پیرامون محورهای مختلف از جمله روند انتصابات در سطح استان، وضعیت شاخصهای توسعه و چگونگی بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص و حامی دولت در مسیر پیشرفت استان مطرح کردند.
حاضران در جلسه که عمدتاً از فعالان مؤثر در عرصههای سیاسی و اجتماعی استان و حامیان دولت چهاردهم بودند، بر ضرورت تسریع در اصلاحات ساختاری و توجه بیشتر به ظرفیتهای بومی در انتصابات و تصمیمگیریهای کلان استانی تأکید داشتند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در این جلسه ضمن استماع دقیق نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح شده، بر آمادگی دولت برای بازنگری در فرآیندهای جاری و اتخاذ رویکردهای اصلاحی در جهت ارتقای کیفیت مدیریت و تحقق اهداف توسعهای استان تأکید کرد.
قائمپناه با اشاره به اهمیت گفتگوی مستقیم با فعالان و نخبگان استانی، اظهارکرد: دولت چهاردهم به شنیدن صدای واقعی مردم و فعالان اجتماعی وسیاسی اهمیت ویژهای قائل است و این نشستها فرصت مناسبی برای دریافت بازخوردهای سازنده و شناسایی نقاط قابل بهبود در مدیریت استانی است.
وی افزود: شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی باید متناسب با ظرفیتهای بالقوه و انتظارات به حق مردم ارتقا یابد و این موضوع مورد توجه جدی رئیس جمهور و هیئت دولت قرار دارد.
شرکتکنندگان در این نشست همچنین بر لزوم هماهنگی و همسویی بیشتر میان مدیریت استان و سیاستهای کلان دولت وفاق ملی برای تحقق برنامههای توسعهای و رفع موانع پیشرو تأکید کردند.
گفتنی است این دیدار در راستای تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تقویت ارتباط مستقیم با بدنه اجتماعی حامیان دولت و بهرهگیری از نظرات آنان در اصلاح فرآیندهای اجرایی صورت گرفته است.