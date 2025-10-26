به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه در جریان سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی، جلسه‌ای صمیمانه با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی حامی دولت در ارومیه داشت، ضمن استماع دغدغه‌ها و انتقادات مطرح شده، بر آمادگی دولت برای اصلاحات ساختاری در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم استان تأکید کرد.

در این نشست که در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد، حاضران دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را پیرامون محورهای مختلف از جمله روند انتصابات در سطح استان، وضعیت شاخص‌های توسعه و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و حامی دولت در مسیر پیشرفت استان مطرح کردند.

حاضران در جلسه که عمدتاً از فعالان مؤثر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی استان و حامیان دولت چهاردهم بودند، بر ضرورت تسریع در اصلاحات ساختاری و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی در انتصابات و تصمیم‌گیری‌های کلان استانی تأکید داشتند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در این جلسه ضمن استماع دقیق نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح شده، بر آمادگی دولت برای بازنگری در فرآیندهای جاری و اتخاذ رویکردهای اصلاحی در جهت ارتقای کیفیت مدیریت و تحقق اهداف توسعه‌ای استان تأکید کرد.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت گفتگوی مستقیم با فعالان و نخبگان استانی، اظهارکرد: دولت چهاردهم به شنیدن صدای واقعی مردم و فعالان اجتماعی وسیاسی اهمیت ویژه‌ای قائل است و این نشست‌ها فرصت مناسبی برای دریافت بازخوردهای سازنده و شناسایی نقاط قابل بهبود در مدیریت استانی است.

وی افزود: شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی باید متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و انتظارات به حق مردم ارتقا یابد و این موضوع مورد توجه جدی رئیس جمهور و هیئت دولت قرار دارد.

شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین بر لزوم هماهنگی و همسویی بیشتر میان مدیریت استان و سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و رفع موانع پیش‌رو تأکید کردند.

گفتنی است این دیدار در راستای تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تقویت ارتباط مستقیم با بدنه اجتماعی حامیان دولت و بهره‌گیری از نظرات آنان در اصلاح فرآیندهای اجرایی صورت گرفته است.

