در صحن مجلس صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی

نمایندگان با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با اصلاح ماده ۳ این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و در نهایت اصل ماده مورد تصویب قرار گرفت.

 متن این ماده به شرح زیر است:

 با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکیل و دبیرخانه آن شورا ذیل رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

 تبصره ۱- رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.

 تبصره ۲- سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم اجراشدن این قانون، اساس‌نامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

