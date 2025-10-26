خبرگزاری کار ایران
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات

دادستان تهران اعلام کرد کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیارد تومانی از طریق جعل سند ملک متعلق به دولت و انتقال آن به غیر با استفاده از اسناد مجعول در دادسرای تهران صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی با اشاره به عزم راسخ دادستانی تهران در حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و مبارزه با زمین‌خواری اظهار داشت: این پرونده که با شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بابت تصرف غیر قانونی یک قطعه زمین متعلق به دولت به مساحت بیش از یک هزار متر مربع و به ارزش ۶۷۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان واقع در منطقه ولنجک تهران مفتوح شد؛ دو متهم دارد که با عناوین اتهامی مشارکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر از طریق جعل و استفاده از سند مجعول مواجه می‌باشند.

وی اضافه کرد: این ملک در سال ۱۳۶۳ بر اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، موات اعلام و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده بود. متهمان پرونده با مانور متقلبانه و جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین جعل سربرگ و مهر و امضای یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج از تهران اقدام به انتقال ملک به یکی از متهمان پرونده مینمایند که با شکایت واصله و تحقیقات مقدماتی و اخذ نظریه کارشناسان رسمی مجعول بودن اسناد ادعایی محرز و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

