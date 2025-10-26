اسماعیلی در گفتوگو با ایلنا:
فلسفه قانون عفاف و حجاب ایجاد انسجام اجتماعی و کنار زدن برخوردهای حاشیهای بود
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با اهداف قانون عفاف و حجاب که در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد، گفت: فلسفه قانون عفاف و حجاب این بود که برخوردهای موردی و برخوردهایی که ایجاد حاشیه میکرد را کنار بزند.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با ماهیت قانون عفاف و حجاب که لایحهی آن توسط قوه قضائیه نوشته شده بود و در دولت شهید رییسی به مجلس ارائه شد، گفت: من فکر میکنم آن روزی که این کار انجام شد و آن تغییراتی نهایی که مجلس در این قانون داشت، با این هدف بود که به ایجاد یک نوع تفاهم و انسجام اجتماعی کمک کند.
وی ادامه داد: فلسفه قانون عفاف و حجاب این بود که برخوردهای موردی و برخوردهایی که ایجاد حاشیه میکرد را کنار بزند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب میتواند اهداف این قانون را دنبال کند، تصریح کرد: من در جریان جزییات آن نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم اما کلیت بحث قانون عفاف و حجاب این بود.