محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با ماهیت قانون عفاف و حجاب که لایحه‌ی آن توسط قوه قضائیه نوشته شده بود و در دولت شهید رییسی به مجلس ارائه شد، گفت: من فکر می‌کنم آن روزی که این کار انجام شد و آن تغییراتی نهایی که مجلس در این قانون داشت، با این هدف بود که به ایجاد یک نوع تفاهم و انسجام اجتماعی کمک کند.

وی ادامه داد: فلسفه قانون عفاف و حجاب این بود که برخوردهای موردی و برخوردهایی که ایجاد حاشیه می‌کرد را کنار بزند.

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تشکیل اتاق‌ وضعیت عفاف و حجاب می‌تواند اهداف این قانون را دنبال کند، تصریح کرد: من در جریان جزییات آن نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم اما کلیت بحث قانون عفاف و حجاب این بود.

