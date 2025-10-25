خبرگزاری کار ایران
ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را امضا کرد

وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه امروز - شنبه - کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را در هانوی ویتنام امضا کرد.

به گزارش ایلنا، محید جلال زاده در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هانوی امروز شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه گرایی در مقابله با جرائم سایبری بود.

جلال زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر جامعه جهانی نقش سازنده ای در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرد.

وی اظهار کرد: امروز از طرف جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کردم.

