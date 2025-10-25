ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را امضا کرد

به گزارش ایلنا، محید جلال زاده در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هانوی امروز شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه گرایی در مقابله با جرائم سایبری بود.