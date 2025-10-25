سرلشکر جعفری:
بهاندازه کافی موشک با بردهای مختلف داریم
فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت بقیهالله (عج) گفت: ما محدودیتی در تعداد موشکها نداریم و این ظرفیت شامل انواع موشکهای با بردهای مختلف میشود و توانمندی کشور در این حوزه واقعاً گسترده و بدون محدودیت است.
به گزارش ایلنا، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت بقیهالله (عج) امشب (شنبه، سوم آبان) در برنامه ماجرای جنگ با اشاره به تحولات اخیر جبهه مقاومت و وضعیت حزبالله لبنان، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مقاومت یک پدیده سختافزاری نیست که بتوان آن را شکست داد.
اگر مقاومت سختافزاری بود، امروز حزبالله وجود نداشت
وی افزود: حزبالله با وجود آنکه ضربات سنگینی متحمل شد، از جمله از دست دادن فرماندهان اصلی خود، همچنان ایستاده است. دشمن شاید توانسته باشد حدود ۳۰ درصد از توان حزبالله را هدف قرار دهد، اما ۷۰ درصد این توان محفوظ مانده است و این خود نشانه عمق و پویایی مقاومت است.
سرلشکر جعفری با اشاره به جنگ اخیر میان مقاومت و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ضربه غافلگیرکنندهای به حزبالله وارد شد، اما این جریان ایستادگی کرد و اجازه نداد اسرائیل به سمت جلو پیشروی کند. مقاومت ایستاد، دشمن را پس زد و در نهایت مذاکرات پایان جنگ انجام شد. امروز هم زمزمه عقبنشینی از طرح خلع سلاح حزبالله به گوش میرسد که نشان از پایداری مقاومت دارد.
مقاومت در سوریه با مقاومت در لبنان تفاوتهایی دارد
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مقاومت در سوریه با مقاومت در لبنان تفاوتهایی دارد، گفت: جغرافیای مقاومت در لبنان بر پایه حمایت مردمی شکل گرفته است؛ از شیعیان گرفته تا دیگر اقشار از جمله مسیحیان. اما در سوریه وضعیت متفاوت است. تا زمانی که مقابله با داعش در جریان بود، شرایط بهتر بود و آن دوران به مدیریت حاج قاسم سلیمانی پیش میرفت.
فرمانده پیشین کل سپاه ادامه داد: به نظر میرسد در سالهای اخیر تغییری در اراده خود بشار اسد ایجاد شد که آثار آن در جبهه مقاومت نیز احساس میشد. هرچند این موضوع بهصورت علنی مطرح نشد، اما محدودیتهای زیادی در همکاریها به وجود آمد و تصمیمهایی از سوی دولت سوریه گرفته شد که تأثیر مستقیم بر روند مقاومت داشت.
یکی از تصمیمات عجیب بشار اسد، وارد کردن بیش از ۲۰ هزار نیروی معارض به ارتش بودوی به یکی از این تصمیمها اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیمات عجیب بشار اسد، وارد کردن بیش از ۲۰ هزار نیروی معارض به ارتش بود که حدود چهار یا پنج سال پس از صلح سال ۱۳۹۸ رخ داد. ارتشی که مقاومت نکرد، از همان زمان دچار ضعف شد و ارادهای که برای مقابله با خطر داعش وجود داشت، دیگر دیده نمیشد.
سرلشکر جعفری در پایان خاطرنشان کرد: شاید نتوان گفت دقیقاً چه اتفاقی رخ داد، اما بدون تردید بخشی از وضعیت کنونی جبهه مقاومت ناشی از تصمیمها و تغییرات در ساختار سیاسی و اراده دولت سوریه است. با این حال، روح مقاومت همچنان زنده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
اراده لازم در شخص بشار اسد برای ادامه مسیر مقاومت وجود نداشت
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارزیابی تحولات سوریه اظهار کرد: پیشبینی میشد که وضعیت کنونی در سوریه به وجود بیاید؛ چرا که اراده لازم در شخص بشار اسد برای ادامه مسیر مقاومت وجود نداشت. وی با اشاره به تفاوت شرایط کنونی با دوران مقابله با داعش افزود: در زمان داعش، نوعی معجزه در اراده و تصمیمگیری بشار اسد وجود داشت. او خطر را درک کرده بود و برای مقابله با آن ایستادگی میکرد.
اما پس از آن دوران، متوجه نبود که خطر نهایی دوباره به سمت خودش بازخواهد گشت و همین غفلت موجب شد در نهایت غافلگیر شود. سرلشکر جعفری با بیان اینکه مجموعهای از عوامل در تضعیف اراده دولت سوریه نقش داشتند، گفت: فشارها، تحریمها، شرایط درونی ارتش و شاید خستگی شخص بشار، همگی در کاهش روحیه مقاومت تأثیرگذار بودند. این عوامل باعث شدند که دیگر آن اراده سابق برای ایستادگی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته از سوی محور مقاومت برای حفظ شرایط سوریه ادامه داد: تلاشهایی برای تقویت و مشاوره به دولت سوریه انجام شد. حتی در جلسهای که با حضور سید حسن نصرالله، سردار سلامی و برخی از فرماندهان مقاومت برگزار شد، این موضوع مطرح گردید، اما بشار اسد هیچ استقبالی از آن نشان نداد. ما خطر را به او گوشزد کرده بودیم، اما نپذیرفت.
تغییر اراده شخص بشار، به حدی جدی بود که حتی حاج قاسم هم نمیتوانست آن را تغییر دهد
فرمانده پیشین سپاه در پاسخ به این پرسش که آیا شخص بشار اسد را مقصر اصلی وضعیت کنونی سوریه میداند، گفت: بله، وقتی اراده در رأس حکومت از بین میرود، طبیعی است که مجموعه کشور آسیب میبیند. ارادهای که پنج تا هفت سال قبل وجود داشت، دیگر در او دیده نمیشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی معتقدند اگر حاج قاسم سلیمانی حضور داشت، شرایط سوریه متفاوت میشد، اما من معتقدم تغییری که در اراده شخص بشار ایجاد شده بود، به حدی جدی بود که حتی حاج قاسم هم نمیتوانست آن را تغییر دهد. سرلشکر جعفری در پایان تأکید کرد: وضعیت کنونی نتیجه همان تغییر اراده در رهبری سوریه است. مقاومت زمانی معنا دارد که اراده و باور به ایستادگی در رأس تصمیمگیری وجود داشته باشد.
وقتی تهدید داعش دمِ در قصر رسید، بشار تازه پذیرفت مردم مسلح شوندفرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازخوانی رویدادهای آغازین تهدید داعش علیه دمشق گفت: در اوایل تهدید داعش، بشار قبول نمیکرد که مردمش مسلح شوند.
وی ادامه داد: تا زمانی که تهدید داعش به نزدیکی کاخها رسید ـ آن زمان شهید همدانی و حاج قاسم حضور داشتند ـ ما چند بار به او گفتیم مردم را مسلح کنید، اما ایشان قبول نکرد. حتی پیشنهاد دادم که فرمانده کل سپاه به همراه دیگران بروند و موضوع را مطرح کنند، اما ایشان گفت: بگذار حالا که تهدید نزدیک کاخ شده، من خودم میروم و یک بار دیگر مطرح میکنم.
سرلشکر جعفری افزود: وقتی خطر خیلی نزدیک شد و ایشان عملاً تماس گرفت، این بار پذیرفت؛ از لحظهای که بشار موافقت کرد مردم مسلح شوند، تنها چند روز طول کشید که عقبنشینیها از نقاط حساس آغاز شد و پسزدن داعش شروع شد.
وقتی آن احساس تهدید واقعی شد، او همان ارادهای را که در سالهای ۹۲ داشت، بازیافت و همکاری کرد. وی تصریح کرد: در آن مقطع کمکها انجام میشد و امید این بود که این وضعیت ظرف یک یا دو سال به ثبات برسد، اما پس از آن دوران، روند همکاری و انگیزه برای مقابله تغییر کرد و دیگر آن اراده نخستین مشاهده نشد.
ما از سال ۷۰ میدانستیم با اسرائیل به جنگ خواهیم رسیدسرلشکر جعفری در تشریح چرایی حرکت جمهوری اسلامی به سمت تقویت نیروهای موشکی و پهپادی گفت: این مسأله برمیگردد به دیدگاه و فرماندهی مقام معظم رهبری.
ایشان تصمیمات مهمی درباره مأموریتهای ارتش و سپاه اتخاذ کردند و بیش از یکسال جلساتی تحت عنوان تعیین خطوط فاصله مأموریتی بین ارتش و سپاه برگزار شد.
وی افزود: این جلسات در ستاد کل تشکیل میشد و حقیر هم از جمله افرادی بودم که در آن حضور داشتم. آقای فروزنده جلسات را برگزار میکرد و نتایج به محضر مقام رهبری میرسید تا مأموریتهای ارتش و سپاه شفاف و خطوط فاصله مأموریتی روشن شود.
تقسیمکار بین نیروی هوایی ارتش و نیروی هوایی سپاه چگونه انجام شد
سرلشکر جعفری با اشاره به تقسیمکار میان نیروها بیان کرد: تصمیم گذاشته شد که نیروی هوایی ارتش تمرکزش بر جنگندهها و پدافند هوایی باشد و نیروی هوایی سپاه جنبه هوافضایی، موشکی و پهپادی را دنبال کند. اگرچه سپاه نیز محدودیتهایی در استفاده از بالگرد و جنگنده داشت، اما تمرکز اصلی آن بر موشک و پهپاد قرار گرفت.
او ادامه داد: ما میدانستیم تهدیدات آینده با آنچه در هشت سال دفاع مقدس تجربه شد یکسان نخواهد بود. دشمنان از نوع و جنس تهدید خود تغییر مسیر دادند و آمریکاو اسرائیل بهعنوان دشمن اصلی مشخص بودند. فاصله فناوری نظامی آنان با ما در همه ابعاد از جمله فناوری اطلاعات بسیار زیاد بود و این فاصله نوع نبرد ما را تعیین کرد؛ بنابراین راهبرد ما به سمت نبرد نامتقارن رفت.
آغاز تقویت توان موشکی و پهپادی از اوایل دهه ۸۰ فرمانده پیشین کل سپاه تصریح کرد: از اوایل دهه ۸۰ به بعد، بحث تقویت توان موشکی و پهپادی آغاز شد.
آنچه در دسترس بود بهتدریج توسعه یافت و از نیمههای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تلاشها برای دستیابی به مرزهای فناوری موشکی شتاب گرفت. در واقع نیروی هوافضای سپاه با هدایت مقام معظم رهبری روی دو محور موشک و پهپاد متمرکز شد و ستاد کل نیز بر تقویت این ظرفیت تأکید داشت.
سرلشکر جعفری در پاسخ به چرایی محدود نگه داشتن برخی بردها گفت: ما در بسیاری از زمینهها محدودیتی در توسعه برد موشکی نداشتیم، اما مراقبتها و ملاحظاتی از سوی رهبری وجود داشت؛ از جمله اینکه بردها را تا حدودی فراتر از نیاز منطقهای افزایش ندهیم تا اروپاییها احساس تهدید نکنند.
به هر حال تهدید منطقهای ما عمدتاً در برد حدود ۲۰۰۰ کیلومتری نبود؛ دشمنان منطقهای مانند اسرائیل و پایگاههای آمریکا در شعاعی مشخص حضور داشتند و لزومی به تحریک فراتر از آن دیده نمیشد.
وی در پایان تأکید کرد: تصمیمگیریهای کلان رهبر انقلاب و شفافسازی مأموریتها میان ارتش و سپاه، مسیر توسعه توان موشکی و پهپادی را مشخص کرد و باعث شد جمهوری اسلامی ایران راهبردی متناسب با تهدیدات نامتقارن پیشرو اتخاذ کند.
تمایل نیروی هوایی سپاه بهسمت جنگنده بود، اما هزینۀ بالایی داشتفرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تبیین چرایی تمرکز سپاه بر توان موشکی و پهپادی بهجای توسعه عمده ناوگان جنگنده توضیح داد: در بحث هواپایه میتوانستیم بهجای تمرکز بر موشک به سمت جنگنده حرکت کنیم؛ اتفاقاً تمایل و گرایشهایی هم به این سمت وجود داشت، اما ممنوعیتی گذاشته شد و دلایلش روشن بود.
وی با اشاره به ملاحظات فنی و اقتصادی افزود: یکی از دلایل اصلی، هزینه بسیار بالای دستیابی به سطح فناوری مورد نیاز بود و از سوی دیگر فاصله تکنولوژیک میان ما و قدرتهایی مانند آمریکا در حوزه هوانوردی بهقدری بود که معلوم نبود بتوانیم در مدت کوتاه به آن سطح برسیم. در مقابله با این دشمنان، جنگندهها در معرض اصابت سلاحهای دقیق و سامانههای تجسسی قرار میگیرند و در وضعیت جنگی که با این کشورها پیش میآید، امکان بقای مؤثر ما با اتکاء صرف به جنگنده محدود است.
سرلشکر جعفری ادامه داد: برآورد شده بود که ما در زمان کوتاه نمیتوانیم به نسلهای پیشرفته جنگنده دست پیدا کنیم؛ اما در عین حال توسعه موشک و پهپاد، قابلیتهایی قابلدسترس و مؤثر بود که میتوانست تا حد زیادی نابرابری فناوری هوایی دشمن را جبران کند؛ بنابراین نیروی هوافضای سپاه با هدایت رهبری بر موشکها و پهپادها متمرکز شد و ستاد کل نیز این مسیر را حمایت کرد.
فرمانده پیشین سپاه افزود: حتی کشورهای دیگری که سالها پیش از ما در این مسیر گام برداشتهاند نیز نتوانستند با آمریکا در سطح فناوری هواپیمایی برابری کنند؛ بنابراین تصمیمگیری بنیادین بر آن بود که ظرفیتهای موشکی و پهپادی سریعتر و با اثر بازدارندگی بیشتر توسعه یابد تا خلا فنی در میدان هوایی تا حد ممکن جبران شود.
نخستین اثبات توان نقطهزنی موشکی ایران در ضربه به مقر داعشسرلشکر جعفری در تشریح تجربه نخستین کاربرد عملیاتی موشکهای نقطهزن کشور گفت: ما قبلاً این توانمندی را در رزمایشها آزموده بودیم، اما تا آن زمان در عمل از آن استفاده نکرده بودیم.
وی ادامه داد: یکبار پیشنهاد دادم مقر داعش را در خاک سوریه با موشک هدف قرار دهیم. مقام معظم رهبری ابتدا پرسیدند این هدف چه فاصلهای با شهرهای اطراف دارد. ما اعلام کردیم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر فاصله دارد. ایشان در ابتدا تردید داشتند و اطمینان نداشتند؛ من نیز از دقت سامانهها اطمینان دادم و گفتم تضمین میکنیم که موشک به سر مردم اصابت نکند.
سرلشکر جعفری با اشاره به پیگیریها افزود: پس از توضیحات و حصول اطمینان، موافقت رهبری اخذ شد و در آن عملیات چند فروند موشک به سمت مقر داعش شلیک شد. هدف ساختمانی بود و از مبدا تا مقصد فاصلهای در حدود ۷۰۰ تا نزدیک ۱۰۰۰ کیلومتر بود؛ موشکها باید از حریم عراق عبور میکردند و به سوریه میرسیدند.
از شش فروند پرتابشده، چهار فروند دقیقاً به هدف اصابت کردند و دو فروند با فاصلهای اندک اصابت کردند. این نخستینبار بود که جهان توان نقطهزنی موشکی ایران را در آن مقیاس مشاهده و تجربه کرد. فرمانده پیشین سپاه درباره اقدام بعدی توضیح داد: اقدام بعدی در خاک کردستان عراق انجام شد؛ مقر ضدانقلاب که جلسه و تجمعی داشت، هدف قرار گرفت و موشکی به اتاق جلسه آنان اصابت کرد.
این عملیاتها نتیجه تلاش و مجاهدتهای ۳۰ ساله نیروی موشکی و شهدایی مانند شهید تهرانیمقدم و تلاشهای تیمهای موشکی از جمله شهید حاجیزاده و سایر دوستان همچون مجید موسوی است که امروز در خط فرماندهی حضور دارند. سرلشکر جعفری تأکید کرد: این عملیاتها نقطهعطفی در اثبات قابلیتهای موشکی و نقطهزنی کشور بود و نشان داد آنچه در رزمایشها بدست آمده، در میدان عمل نیز قابلیت اجرای دقیق را دارد.
روسها به موشکهای ما احتیاج دارند و آنها دقت موشکی ما را ندارندفرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره روند تأمین فناوری موشکی در سالهای نخست انقلاب اظهار کرد: در اوایل دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس، کمکهای خارجی در زمینه موشکی زیاد نبود.
در آن مقطع برخی کشورها مثل لیبی و کرهشمالی همکاریهایی داشتند، اما این حمایتها در حد کمکهای اطلاعاتی و تبادل تجربیات بود و کمکهای بزرگ و چشمگیر وجود نداشت. وی افزود: روسها در آن دوران عملاً کمک چشمگیری نکردند. ما بیشتر نیازهای خود را بهصورت داخلی و با استفاده از تجربه و تلاش نیروهای متخصص تأمین کردیم و در برخی موارد از ظرفیتهای اطلاعاتی طرفهای مختلف استفاده شد؛ مثلاً مسائل مهندسی و تبادل اطلاعات محدود وجود داشت.
فرمانده پیشین سپاه تصریح کرد: امروز، اما وضعیت کاملاً متفاوت است؛ حالا کشورها نهتنها کمبود ندارند، بلکه به برخی فناوریهای ما از جمله پهپاد و دقت نقطهزنی موشکها نیاز نشان میدهند. اگرچه برخی بازیگران ممکن است در برد و حجم تواناییهایی داشته باشند، اما در زمینه دقت نقطهزنی و مدلهای فناورانه موشکی، آنچه ما به دست آوردهایم متمایز و در برخی جنبهها برتر است. سرلشکر جعفری در پایان تأکید کرد: رویکرد ما همواره مبتنی بر تکیه بر توان داخلی و ارتقای فناوریهای بومی بوده و تجربه سالها تلاش در عرصه موشکی و پهپادی اکنون سبب شده دیگران نیز به این ظرفیتها چشم بدوزند.
ماجرای انتخاب شهید حاجیزاده به فرماندهی هوافضا
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره انتخاب شهید حاجیزاده به فرماندهی نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: در آن مقطع سردار سلامی فرمانده نیروی هوافضا بودند و ما تصمیم داشتیم فردی را به سمت جانشینی بیاوریم تا کمک کند. شهید حاجیزاده نیز با پذیرفتن این مسئولیت، آماده همکاری شد.
وی افزود: در فرآیند انتخاب، دو نفر اصلی مطرح بودند؛ شهید حاجیزاده و آقا سید مجید موسوی. البته شهید تهرانیمقدم هم حضور داشتند، اما من تصمیم گرفتم ایشان روی بخشهای تحقیقاتی و فناوریهای موشکی، بهویژه نقطهزنی موشکها و توسعه ساخت موشک تمرکز کنند و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضا را مدیریت کنند.
سرلشکر جعفری ادامه داد: بین حاجیزاده و مجید موسوی تفاوت چندانی نبود، اما به دلیل جوانگرایی و توان فنی، شهید حاجیزاده انتخاب شد. ترکیب این دو نفر با همکاری محمود باقری که مسئول بخش موشکی بود، توانستند طی هفت تا ده سال نیروی هوافضای سپاه را به سطح بالایی از توانمندی برسانند. فرمانده پیشین سپاه تأکید کرد: این تصمیم باعث شد تمرکز بر تحقیق و توسعه و ساخت فناوریهای موشکی و پهپادی تقویت شود و نقش کلیدی در ارتقای توان بازدارندگی کشور ایفا شود.
شهادت شهید طهرانیمقدم بر اثر سهلانگاری بود
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران، درباره حادثه انفجار سال ۱۳۹۰ در یکی از مراکز موشکی، اظهار کرد: این انفجار مربوط به دستگاه میکسر سوخت جامد شتابی بود که برای آمادهسازی سوخت موشک استفاده میشد. شهید طهرانی مقدم تاکید زیادی روی سرعت انجام کار داشتند و احتمالاً همین عامل باعث شد که رعایت کامل مسائل ایمنی تا حدی کاهش یابد. وی افزود: این حادثه، هیچگونه خرابکاری یا دخالت بیگانهای در آن وجود نداشت و تحقیقات نشان داد که صرفاً ناشی از شرایط فنی و فرایند کاری بوده است. شهید مقدم نیز در همان محل حضور داشت و نظارت مستقیم داشتند.
دولت روحانی اوج محدودیتهای بودجهای ما در سپاه بود
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران، در خصوص محدودیت بودجه و اقدامات ویژه برای پیشبرد پروژههای موشکی اظهار کرد: یادم نیست دقیقاً، اما این موضوع مربوط به اواخر دوران دولت احمدینژاد و اوایل دولت روحانی بود و محدودیتهای بودجهای همیشه وجود داشته است.
پروژههای موشکی در آن دوران نیازمند تصمیمات خاص و ابتکارات فردی بود؛ برای نمونه، شهید حاجیزاده برای ادامه کار تحقیقاتی، زمینی را فروخت و مبلغی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای پروژه تأمین کرد. این اقدام نمونهای از ضرورت اتخاذ تصمیمات ویژه برای پیشبرد فناوری موشکی بود. سرلشکر جعفری افزود: در آن دوره، اولویت و تمرکز ستاد کل و فرماندهی سپاه بر پروژههای تحقیقاتی موشکی و ساخت موشک بود.
با وجود محدودیتهای بودجهای و فشارهای ناشی از تحریمها، پیشرفتهای چشمگیری در حوزه موشکی حاصل شد. اگرچه تحریمها و محدودیتهای مالی بخشی از مشکل بودند، عامل تعیینکننده، تمرکز و اولویتدهی داخلی در سپاه و ستاد کل بود. وی با بیان اینکه پیشرفتهای کنونی ایران در حوزه موشکی و پهپادی نتیجه یک مسیر ۲۰ تا ۳۰ ساله است، تصریح کرد: نمیتوان گفت که اگر بودجه بیشتری در اختیار بود، سرعت پیشرفتها به شکل قابل توجهی افزایش مییافت؛ چرا که موفقیتهای فعلی بیش از هر چیز، محصول برنامهریزی بلندمدت، تمرکز داخلی و ابتکار عملیاتی بوده است.
زدوخورد ما با اسرائیل جنگ تمامعیار نبود
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران، درباره جنگ وعده صادق ۲ و مقایسه آن با جنگهای کلاسیک، گفت: جنگ تعریفی دارد و وقتی میگوییم وعده صادق ۲، این تعاریف رعایت شده است. اگر مقایسه کنیم با جنگ هشت ساله، شرایط کاملاً متفاوت بود.
در آن جنگ ۱۲ روزه، زیرساختهای کشور آسیب ندید و مردم هیچ کمبودی احساس نکردند؛ برق و گاز قطع نشد و سوخت به اندازه کافی تأمین بود. حتی در روزهایی که تقاضا برای بنزین افزایش پیدا کرد، نیاز مردم تأمین شد. بنابراین، احساس واقعی جنگ برای مردم شکل نگرفت.
وی با اشاره به اینکه واژه «جنگ» برای وعده صادق ۲ صرفاً به دلیل طولانیتر شدن عملیات استفاده شده، گفت: این عملیات تمامعیار نبود، تبادلات زمینی صورت نگرفت و در خلیج فارس هم محدودیتها بود، ولی در هر صورت یک درگیری واقعی و تبادل آتش رخ داد.
نمیتوانیم این جنگ را با نمونههای کلاسیک دنیا مقایسه کنیم. حتی جنگهای شش روزه، حزبالله با اسرائیل یا درگیریهای یمن با اسرائیل شدت و تبادل آتش بیشتری داشتند.
سرلشکر جعفری افزود: اسرائیل خوب میداند که ایران با آن وسعت، جمعیت و توانمندیها، درگیر یک جنگ تمامعیار با آنها نخواهد شد. پشتیبانی آمریکا در توان اسرائیل مؤثر است و بدون آن، چنین تحرکاتی ممکن نیست. تحلیلهای دشمنان ما در آن زمان ناشی از کماطلاعی و درک ناقص از ظرفیتها و توان مردم ایران بود و به نظر میرسید گاهی حتی مضحک و خندهدار باشد.
ذخایر موشکی ما با بردهای مختلف بهاندازهٔ کافی است
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران با اشاره به توانمندی موشکی کشور گفت: تمرکز روی توسعه این توانمندی باعث شده که در سراسر ایران، شهرهای موشکی زیر کوه ایجاد و تجهیز شوند و هماکنون تقریباً همه شهرها پر از موشک هستند. وی افزود: اگرچه ممکن است برخی بخشها خالی شده باشد، اما تا کنون هیچ کدام از این شهرها آسیب ندیدهاند.
ممکن است ورودیها مورد هدف قرار گرفته باشد یا برای شلیکهای بعدی آماده شوند، اما ساختار اصلی و موشکها سالم باقی ماندهاند. سرلشکر جعفری یادآور شد: ما محدودیتی در تعداد موشکها نداریم و با توجه به موجودی فعلی، اگر بخواهیم، میتوانیم هر هفته یک شهر موشکی افتتاح کنیم و این روند تا دو سال ادامه یابد. وی تصریح کرد: این ظرفیت شامل انواع موشکهای با بردهای مختلف میشود و توانمندی کشور در این حوزه واقعاً گسترده و بدون محدودیت است.
تاخیر در برخی عملیاتها به دلیل رفع نقاط ضعف و افزایش اثر بخشی بود
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اقدامات و تصمیمگیریهای فرماندهان در عملیاتهای موشکی اخیر پرداخت و گفت: واقعیت این است که ترس یا عافیتطلبی فرماندهان مطرح نیست. این قضاوتها بیانصافی است، بهخصوص در مورد افرادی که در دفاع مقدس بارها تا مرز شهادت پیش رفتند و ساخته شدند. ملاحظات آنها مربوط به امنیت مردم بود و نه منافع شخصی.
فاصله ما با روز اول در هر جنگ احتمالی با اسرائیل بسیار کمتر خواهد بود
سرلشکر جعفری تصریح کرد: به عنوان مثال، تأخیر در عملیات وعده صادق ۲ به این دلیل بود که برخی نقاط ضعف سیستم برطرف شود تا حملات موشکی مؤثرتر باشند.
میزان اثر موشکها در وعده صادق یک و دو قابل مقایسه نبود و این اصلاحات با تأکید حضرت آقا انجام شد تا درصد برخورد به هدف افزایش یابد.
وی ادامه داد: این تجربه، مشابه تجربههای جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است؛ از هواپیماربایی و ترور شخصیتهای اول انقلاب تا آمادگی برای مقابله با هر حادثهای که پیش بیاید. در جنگهای امروز هم، ما هیچگاه مستقیم با آمریکاییها وارد نبرد نشدهایم، اما یاد گرفتهایم که نقاط ضعف را به سرعت شناسایی و رفع کنیم.
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فاصله ما با روز اول در هر جنگ احتمالی با اسرائیل بسیار کمتر خواهد بود، چرا که تجربه دفاع مقدس و تهدیدات امنیتی و نظامی ما، آمادگی و کارآمدی نیروهای مسلح را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
دشمن اگر عقل داشته باشد به ایران حمله نمیکند
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره احتمال وقوع جنگ اظهار کرد: آیا جنگ دوباره رخ میدهد؟ واقعیت این است که این امر قابل پیشبینی نیست.
اگر دشمن بخواهد بهصورت نظامی و عقلانی تصمیم بگیرد، نباید به چنین تصمیمی برسد. ممکن است دشمن دست به چنین گستاخی بزند، اما باید در نظر گرفت که نمونههای قبلی نشان داده اراده دشمن تحت تأثیر اراده الهی و اراده مردم محدود شده است.
وی افزود: دشمن ممکن است تصور کند اگر سریعتر اقدام کند، فرصت نمیدهیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و آمادگیمان را افزایش دهیم؛ بنابراین ممکن است تعجیل کند. در مقابل، تبعات شروع یک جنگ، فشارهای اقتصادی و خسارتهایی که دشمن تاکنون دیده، مانع از تصمیمگیری شتابزده میشود.
حتی محاسبات سیاسی و داخلی، مانند وضعیت نخستوزیر اسرائیل و ضرورت حفظ موقعیت او، بر این تصمیم تأثیرگذار است. سرلشکر جعفری تأکید کرد: مکانیزمها، تحریمها و زمینهسازیهای دشمن میتوانند شرایط را برای اقدامات خصمانه فراهم کنند، اما تجربه و آمادگی نیروهای مسلح ایران و همراهی مردم نشان میدهد که هرگونه تجاوز با پاسخ متناسب روبهرو خواهد شد. بنابراین، آغاز جنگ امری قطعی نیست و همواره به محاسبات و تصمیمات دشمن بستگی دارد.
اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه ضربه سنگینی خورد , مردم ایران احساس شکست نکردند
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اظهار کرد: در این جنگ، ما ضربه زیادی به دشمن وارد کردیم. مردم ایران در طول این ۱۲ روز هیچگونه احساس شکست نکردند و این موضوع قابل تأکید است.
وی درباره احساس پیروزی در بین نیروهای حزبالله و نیروهای انقلابی افزود: ممکن است برخی از بچههای حزباللهی و انقلابی احساس پیروزی نکنند، و دلیل آن هم توقع بالای آنهاست. این انتظار و توقع، مقدس است و نمیتوان آن را محکوم کرد، اما برای قضاوت واقعی باید از ایران خارج شویم و نگاه مردم غیر ایرانی و کارشناسان مستقل و غیرمغرض جهانی را در نظر بگیریم.
سرلشکر جعفری ادامه داد: بر اساس ارزیابیها و نظارتهای بینالمللی، اسرائیل در این جنگ شکست خورده، اهدافش محقق نشده و خسارتهایی که در جریان این جنگ دیده، از نظر ریالی، حیثیتی و روانی، چندین برابر خسارتهایی است که به ما وارد کرده است. تنها نکتهای که دشمن برتر دارد، اشراف اطلاعاتی و غافلگیری در برخی موارد بوده که برخی فرماندهان و دانشمندان ارزشمند ما را هدف قرار داده است، اما در مقایسه با خسارتهایی که ما به آنها وارد کردیم، این خسارتها بسیار کمتر است.
همهٔ برگهای برندهمان را رو نکردیم و شرایط هم به آنجا نرسید
فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تشریح استفاده نکردن از ظرفیت نیروی دریایی، خلیج فارس و تنگه هرمز در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: برخی از این توانمندیها باید برای شرایط آینده نگه داشته شوند.
شرایط جنگ ۱۲ روزه به حدی نرسید که ضرورت استفاده از آنها وجود داشته باشد، اما در صورت تشدید بحران و سختتر شدن شرایط، استفاده از این ظرفیتها ضروری خواهد بود و کارایی بالایی دارد.
وی با اشاره به توانمندیهای کنونی نیروی دریایی ایران افزود: تصور عامه مردم از جنگهای دریایی همان قایقهای تندرو در دهه ۶۰ است، اما نیروی دریایی امروز ایران مجهز به موشکهای دریا به دریا، ساحل به دریا و حتی موشکهای بالستیک است که میتواند ناوهای دشمن در حال حرکت را هدف قرار دهد.
این سامانهها حتی در عملیاتهای اخیر علیه گروههای تروریستی و اهداف راهبردی به کار گرفته شده و قابلیت جابجایی آنها، عملیات در نقاط دوردست را نیز امکانپذیر کرده است.
دشمن به خوبی میداند آسیبپذیری اصلی آنها در خلیج فارس است
سرلشکر جعفری تأکید کرد: دشمن به خوبی میداند آسیبپذیری اصلی آنها در خلیج فارس است و به همین دلیل تلاش میکند جنگها را محدود و کنترلشده انجام دهد.
تجربه جنگ هشت ساله و عملیاتهای دهه ۶۰ نشان میدهد تهدید این منطقه برای دشمن بسیار تعیینکننده است و حتی اقتصاد کشورهای غربی و آمریکا تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بستن تنگه هرمز در آینده گفت: بستن تنگه بستگی به شدت جنگ و شرایط پیشآمده دارد. اگر دشمن بخواهد زیرساختهای حیاتی ما را هدف قرار دهد و فشار اقتصادی و اجتماعی وارد کند، هیچ بعید نیست که ایران برای دفاع از خود و فشار متقابل، این اقدام را انجام دهد.