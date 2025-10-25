بازدید هیئت نظارت دیوان از محاکم استان مازندران در دستور قرار گرفت

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز شنبه (سوم آبان ماه) در جلسه شورای معاونین اظهار کرد: شورای علمی دیوان عالی کشور مشتمل بر جمعی از قضات مجرب و فرهیختگانی است که با بررسی درخواست‌های آرای وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی، نقش بسزایی در تحول و تعالی این مجموعه عالی قضایی ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم تحول در سطوح علمی و پژوهشی، ارتقای کیفیت آرای و اطلاع رسانی به‌هنگام نظرات علمی قضات دیوان عالی کشور تصریح کرد: با توجه به وظیفه مهم شورای علمی دیوان عالی کشور در بررسی پرونده‌های مربوط و قابلیت طرح آن در هیئت عمومی، انتظارات از این مجموعه بسیار بالاست؛ چراکه خروجی جلسات این شورا در اتقان آرای قضایی اثربخش است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان حضور اساتید، حقوقدانان و دانشجویان حقوق در جلسات وحدت رویه هیئت عمومی فراهم شده است، گفت: ما در استفاده از ظرفیت نظرات تخصصی حقوقدانان برجسته اعلام آمادگی کرده‌ایم؛ لذا برای تقویت و ارتقاء جایگاه این شورا می‌توان از نظرات فرهیختگان، اساتید دانشگاه و حقوقدانان بهره جست.

حجت الاسلام منتظری تعیین خط مشی، سیاستگذاری در خصوص طرح موضوعات قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نحوه گزارش دهی، اولویت بندی پرونده‌های قابل طرح، ارزیابی امور و... را از مهمترین کارویژه‌های شورای علمی در راستای تحقق تحول و تعالی دیوان عالی کشور برشمرد.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: قضات برجسته و مجرب در شورای علمی به عنوان یک نهاد مشورتی و علمی باید با بررسی و تحلیل مسائل حقوقی و قضایی، انجام مشاوره علمی، تحلیل قوانین و تحقیق و پژوهش، در ارائه نظرات علمی خود به دیوان عالی کشور و تصمیم سازی، هر چه بیشتردر ارتقاء سطح آگاهی حقوقی و بهبود فرآیند‌های قضایی نقش آفرینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر آتی هیئت بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور به استان مازندارن و بازدید‌های مستمر و میدانی این هیئت برای بررسی عملکرد محاکم و حوزه‌های قضایی اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی‌ترین اهداف هیئت نظارت در بازدید از واحد‌های قضایی است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین بررسی آمار شعب و چگونگی روند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی، انتقال تجربیات قضات دیوان عالی کشور به منظور صدور آرای مستدل و متقن را از دیگر وظایف هیئت نظارت عنوان کرد.

همچنین در ابتدای جلسه رئیس دیوان عالی کشور با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زینب (س)، روز پرستار را به همه پرستاران تبریک گفت و افزود: نقش محوری حضرت زینب کبری (س) در نهضت حسینی و تبلیغ آرمان‌های علوی و فاطمی در جهانی شدن فرهنگ عاشورا بی بدیل است و این بانوی مکرمه در کنار امام سجاد (ع) در یک برهه حساس تاریخی جایگاه و منزلت والای قرآن و عترت را حفظ و از انحراف اعتقادی امت پیامبر گرامی اسلام (ص) جلوگیری کرد.

شایان ذکر است در جلسه شورای معاونین، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام مشاور سابق رئیس دیوان عالی کشور، «اصغر قیم اصغری» به عنوان مشاور قضایی رئیس دیوان عالی کشور معارفه شد.

