قالیباف:

ورود بانک‌آینده به «فرآیند گزیر»، موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور بود

ورود بانک‌آینده به «فرآیند گزیر»، موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور بود
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود و این تصمصم نقطۀ عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدامات صورت گرفته به منظور تعیین‌ تکلیف وضعیت بانک آینده، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‌

ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. 

این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:

دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها،

مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامهٔ هفتم پیشرفت،

همراهی و جدیت رئیس محترم قوهٔ قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور،

 و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز.

 

