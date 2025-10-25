به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدامات صورت گرفته به منظور تعیین‌ تکلیف وضعیت بانک آینده، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‌

ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود.

این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:

دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها،

مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامهٔ هفتم پیشرفت،

همراهی و جدیت رئیس محترم قوهٔ قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور،

و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز.

انتهای پیام/