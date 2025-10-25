این هفته صورت میگیرد؛
رسیدگی به سوالات تعدادی از نمایندگان از مدنیزاده در کمیسیون اقتصادی
رسیدگی به سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد در دستور کار هفته جاری کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری جلسات متعددی دارد که دستور کار آن به شرح ذیل است:
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان
رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با حضور وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
نشست هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و هماهنگیهای امور کمیسیون
دعوت از وزیر اقتصاد برای رسیدگی به سوالات آقایان حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز، مجید نصیرپور سردهایی نماینده سراب، کمال حسینپور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، محمد خوش سیما نماینده گرمی و انگوت، مصطفی پور دهقان نماینده اردکان، سید فرید موسوی نماینده مراغه و عجب شیر، رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، محسن فتحی نماینده سنندج دیواندره و کامیاران، جلیل مختار نماینده آبادان حسین صمصامی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، محمد کعب عمیر نماینده شوش و کرخه، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز ،بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست
کارگروه اصلاح ساختار دولت ساماندهی شرکتهای دولتی (موضوع ساماندهی شرکتهای دولتی) با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
رسیدگی به طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی ( دیجیتال) با حضور معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صمت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون کار و رفاه اجتماعی صندوق نوآوری و شکوفایی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
رسیدگی به لایحه مستثنا نمودن معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بینالمللی استفاده مینمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.