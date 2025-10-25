این هفته صورت میگیرد؛
حضور عراقچی و خطیب در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخ به سوال نمایندگان
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری میزبان وزرای امور خارجه و اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان خواهند بود.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۳ آبان ماه الی ۶ آبان ماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
- ارائه گزارش عملکرد سال اول دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت
- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
- بازدید
- دعوت از وزیر امور خارجه منظور پاسخی به سوالات ۱۸ نفر از نمایندگان
- دعوت از وزیر اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات ۸ نفر از نمایندگان
- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
- نشست هیئت رئیسه کمیسیون
کمیته قدرت نرم و تهدیدات شناختی
- بحث و تبادل نظر برای تشکیلات و ماموریتهای کمیته