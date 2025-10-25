خبرگزاری کار ایران
حضور عراقچی و خطیب در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخ به سوال نمایندگان

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری میزبان وزرای امور خارجه و اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان خواهند بود.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۳ آبان ماه الی ۶ آبان ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- ارائه گزارش عملکرد سال اول دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران 

- بازدید

- دعوت از وزیر امور خارجه منظور پاسخی به سوالات ۱۸ نفر از نمایندگان

- دعوت از وزیر اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات ۸ نفر از نمایندگان 

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور 

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون

کمیته قدرت نرم و تهدیدات شناختی

- بحث و تبادل نظر برای تشکیلات و ماموریت‌های کمیته

 

