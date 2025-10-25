خانه



مجلس ۰۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶:۴۱

این هفته صورت می‌گیرد؛

حضور عراقچی و خطیب در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخ به سوال نمایندگان

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری میزبان وزرای امور خارجه و اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان خواهند بود.