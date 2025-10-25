این هفته صورت میگیرد؛
حضور میدری در نشست هفته جاری کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سوالات نمایندگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه شنبه (۶ آبانماه)، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس حضور مییابد.
به گزارش ایلنا،کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برنامه نشستهای خود در هفته جاری را اعلام کرد و بر اساس این برنامه، از روز شنبه تا چهارشنبه جلسات متعددی با محوریت بررسی طرحها و لوایح مرتبط با امور اجتماعی، اشتغال، رفاه و خدماترسانی به اقشار مختلف برگزار خواهد کرد.
اعضای کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در روز شنبه (۳ آبانماه) نشستی با محور بررسی طرح و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی برگزار میکند.
در این نشست نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونان امور مجلس و حقوقی رئیسجمهور، مرکز پژوهشهای مجلس و معاون قوانین مجلس حضور خواهند داشت.
اعضای کمیسیون اجتماعی در ادامه در روز یکشنبه (۴ آبانماه) دو گزارش تخصصی کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت در مورد اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با حوزه اجتماعی و کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی) را بررسی خواهند کرد.
در روز دوشنبه، (۵ آبانماه)، کمیسیون به بررسی لایحه اصلاح تبصره بند (هـ) ماده ۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران خواهد پرداخت و در این نشست، نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت قوانین مجلس، معاونت امور مجلس رئیسجمهور و دیوان محاسبات حضور خواهند داشت.
همچنین در ادامه، موضوع پیگیری اجرای قانون واردات خودروی جانبازان و تخصیص ارز مربوطه بررسی میشود و برای این منظور از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس دعوت شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه شنبه (۶ آبانماه)، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی دعوت میشود و این سؤالات توسط جمعی از نمایندگان از جمله سیدروحالله موسویبیدلی، عبدالحسین همتیسراپرده، محمود طاهری، کمال حسینپور، بابک رضازاده ( ۳ فقره)، حمیدرضا گودرزی، اسدالله چراغی، محمد خوشسیما، رضا سپهوند( ۲ فقره)، روحالله لکعلیآبادی، محمد قسیم عثمانی ( ۲ فقره)، زهرا سعیدیمبارکه، حامد یزدیان، زینب قیصری، رستگار یوسفی و رمضانعلی سنگدوینی مطرح خواهد شد.
در روز چهارشنبه (۷ آبانماه)، نشست هفتگی هیأترئیسه کمیسیون اجتماعی برای بررسی امور داخلی کمیسیون برگزار خواهد شد و افزون بر این، در روزهای شنبه تا چهارشنبه، جلسات متعددی از کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرحها و لوایح مرتبط برگزار میشود.