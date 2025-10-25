خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
رایگانی خبر داد؛

محکومیت قاچاقچی ارز در تعزیرات حکومتی مشهد

محکومیت قاچاقچی ارز در تعزیرات حکومتی مشهد
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت هزار و ۹۸۰ میلیارد ریالی قاچاقچی ارز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به ارزش هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و نگهداری ارز قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک در پرونده اتهام را محرز و متخلف را برای تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین برای نگهداری ارز قاچاق متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود: متخلف این پرونده در مجموع به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رایگانی گفت: با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) پیرامون کشف ارز قاچاق شامل ۹۴ هزار و ۱۷۰ دلار آمریکا، ۱۱۰ هزار دینار عراقی، ۲۶ هزار ۸۰۰ ریال سعودی، ۵۰۰ درهم امارات، ۱۰۰ دینار کویت و ۸۰ دینار بحرین، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.

 

 

