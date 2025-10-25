در دستور کار هفته جاری کمیسیون بهداشت مجلس قرار دارد؛
بررسی مشکلات پرستاران با حضور رئیس سازمان نظام پرستاری و معاون پرستاری وزارت بهداشت
بررسی مسائل و مشکلات پرستاران در آستانه روز پرستار و چالشهای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در دستور کار هفته جاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برنامه نشستهای خود در هفته جاری را اعلام کرد.
بر اساس این برنامه، کمیسیون در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه (۴ تا ۶ آبانماه) جلسات متعددی با محوریت بررسی موضوعات مهم حوزه سلامت، آموزش پزشکی و مشکلات فعالان بخش بهداشت و درمان برگزار خواهد کرد.
اعضای کمیسیون در روز یکشنبه (۴ آبانماه)، نشست مشترکی با رئیس و معاونان سازمان بیمه سلامت خواهند داشت تا آخرین وضعیت و برنامههای این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
کمیته آموزش پزشکی کمیسیون بهداشت در روز دوشنبه (۵ آبانماه) به بررسی اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میپردازد و در این نشست، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت نیز حضور خواهند داشت.
همچنین در همین روز مشکلات فعالان انجمن صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مسئولانی از سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در کمیته غذا، لوازم آرایشی و بهداشتی نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
کمیسیون بهداشت در ادامه در روز سهشنبه (۶ آبانماه)، دو محور مهم یعنی استماع گزارش رئیس سازمان نظام پرستاری و معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مسائل و مشکلات پرستاران کشور و بررسی چالشهای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در زمینه تخصیص و تأمین ارز و پرداخت مطالبات، با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت نفت (شرکت نیکو)، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران عامل سازمانهای بیمه سلامت و تأمین اجتماعی را در دستور کار دارد.