تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شهرداری تهران

تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شــهرداری تهران در موضــوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسـط شـهرداری تهران در نشست هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی می‌شود.

به  گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- کارگروه بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت

- بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای بودن ســـوال فتح الله توســـلی نمـاینـده بهـار و کبودرآهنگ از وزیر کشور

- بررســی تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شــهرداری تهران (موضــوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسـط شـهرداری تهران) با حضـور نماینده منتخب متقاضـیان و شـهردار تهران.

