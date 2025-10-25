تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شهرداری تهران

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- کارگروه بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت

- بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای بودن ســـوال فتح الله توســـلی نمـاینـده بهـار و کبودرآهنگ از وزیر کشور

- بررســی تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شــهرداری تهران (موضــوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسـط شـهرداری تهران) با حضـور نماینده منتخب متقاضـیان و شـهردار تهران.

