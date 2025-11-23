خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبلی در گفت‌وگو با ایلنا:

حساسیت خاصی برای پوشش کراوات در صدا و سیما وجود ندارد

حساسیت خاصی برای پوشش کراوات در صدا و سیما وجود ندارد
کد خبر : 1704471
لینک کوتاه کپی شد.

رییس صدا و سیما گفت: تاکنون نشنیده‌ام که ما منعی برای پوشش کراوات داشته باشیم. در بسیاری از اجلاس‌ها، به ویژه جلسات اقتصادی، بسیاری از کارشناسان یا تجار با پوشش متفاوتی ظاهر می‌شوند که نشان‌ هم داده می‌شود و حساسیت خاصی روی این موضوع وجود ندارد.

پیمان جبلی رییس صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بازگشت چهره‌های قدیمی صدا و سیما که بار‌ها به عنوان مطالبه عمومی مطرح شده است، گفت:  در مورد این موضوع قبلا خیلی توضیح دادم. برخی از آقایان خودشان می‌خواهند برگردند که ما استقبال می‌کنیم. برخی دیگر با شرط و شروط می‌خواهند برگردند که شاید این شروط برای ما قابل قبول نباشد و برخی باشد.

برخی چهره‌های صدا و سیما اگر خودشان را با ما تطبیق دهند مشکلی نخواهد بود

وی ادامه داد: گاهی  ما شرط می‌گذاریم، آن‌ها شرطی ندارند، و گاهی آنها شرط می‌گذارند و ما شرطی نداریم. یعنی مدل‌های مختلفی است.  بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف  قطع همکاری با صدا و سیما کرده‌اند، بازگشته‌اند و کار می‌کنند. الباقی هم هر زمان که خودشان را تطبیق دهند یا  ما با آنها صحبت و توافق کنیم، مشکلی نخواهد بود،  قبلاً توضیح داده‌ام.

حساسیتی برای  پوشش کراوات در صدا و سیما وجود ندارد

رییس صدا و سیما در رابطه با حواشی به وجود آمده در خصوص حضور مهمانی در صدا و سیما که کراوات داشته است، توضیح داد:‌ تاکنون نشنیده‌ام که ما منعی برای پوشش  با کراوات داشته باشیم. در بسیاری از اجلاس‌ها، به ویژه جلسات اقتصادی، بسیاری از کارشناسان یا تجار با پوشش متفاوتی ظاهر می‌شوند که نشان‌ هم داده می‌شود و  حساسیت خاصی روی این موضوع وجود ندارد.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب