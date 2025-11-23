حساسیت خاصی برای پوشش کراوات در صدا و سیما وجود ندارد

جبلی در گفتوگو با ایلنا:
رییس صدا و سیما گفت: تاکنون نشنیدهام که ما منعی برای پوشش کراوات داشته باشیم. در بسیاری از اجلاسها، به ویژه جلسات اقتصادی، بسیاری از کارشناسان یا تجار با پوشش متفاوتی ظاهر میشوند که نشان هم داده میشود و حساسیت خاصی روی این موضوع وجود ندارد.
پیمان جبلی رییس صدا و سیما در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بازگشت چهرههای قدیمی صدا و سیما که بارها به عنوان مطالبه عمومی مطرح شده است، گفت: در مورد این موضوع قبلا خیلی توضیح دادم. برخی از آقایان خودشان میخواهند برگردند که ما استقبال میکنیم. برخی دیگر با شرط و شروط میخواهند برگردند که شاید این شروط برای ما قابل قبول نباشد و برخی باشد.
برخی چهرههای صدا و سیما اگر خودشان را با ما تطبیق دهند مشکلی نخواهد بود
وی ادامه داد: گاهی ما شرط میگذاریم، آنها شرطی ندارند، و گاهی آنها شرط میگذارند و ما شرطی نداریم. یعنی مدلهای مختلفی است. بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف قطع همکاری با صدا و سیما کردهاند، بازگشتهاند و کار میکنند. الباقی هم هر زمان که خودشان را تطبیق دهند یا ما با آنها صحبت و توافق کنیم، مشکلی نخواهد بود، قبلاً توضیح دادهام.
