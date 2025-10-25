نوشآبادی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
افزایش مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با امنیت از سوی کشورهای عضو اتحادیه بینالمجالس
مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه در رابطه با بیانیه اخیر پایانی اتحادیه پارلمان های جهان گفت: همه کشورهای عضو اتحادیه بینالمجالس در بیانیه اخیر خود متعهد شدند، مشارکت زنان و جوانان را در فرایندهای تصمیمگیری مرتبط با صلح و امنیت افزایش دهند و از دیپلماسی پارلمانی برای ترویج همبستگی، گفتوگو و چندجانبهگرایی بهره بگیرند.
حسین نوشآبادی مدیرکل پارلمانی و قوانین و نماینده اعزامی وزارت امور خارجه به ژنو، با اشاره به موفقیت هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه بینالمجالس در ژنو سوئیس در رابطه با مواضع و دیدگاههای بشردوستانه و تاکید بر پایبندی به نظام حقوق بینالملل، گفت: پس از پنج روز حضور فعال هیات پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین المجالس ( IPU) و مجمع پارلمانی کشورهای آسیایی (APA) و همچنین مجمع کشورهای اسلامی بینالمجالس (PUIC) و نشستهای دوجانبه با رؤسا و نواب رئیس مجالس کشورهای مختلف، روز گذشته با صدور بیانیهای با امضای کلیه کشورهای عضو اتحادیه جهانی بین المجالس، به کار خود پایان داد.
تاکید بیانیهی کشورهای عضو بینالمجالس بر حمایت و پاسداشت حقوق بینالملل بشردوستانه
نوشآبادی افزود: کلیه کشورهای عضو بینالمجالس بر حمایت و پاسداشت حقوق بینالملل بشردوستانه و حمایت از اقدامات انساندوستانه در شرایط بحران تأکید کردند. در این بیانیه با اشاره به افزایش بیسابقه درگیریهای مسلحانه و آسیبپذیری جدی غیرنظامیان، بهویژه زنان، کودکان، سالمندان و آوارگان، بر ضرورت حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی، بیمارستانها و کارکنان درمانی و امدادی تأکید شده است.
از تمام طرفهای مخاصمه، خواسته شده اصول مشترک انسانیت در جنگ را رعایت کنند
مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه با اشاره به کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، گفت: در این بیانیه بر رعایت اصول مشترک انسانیت در جنگ تاکید شده است و از تمامی طرفهای مخاصمه، خواسته شده بدون استثناء این اصول را رعایت کنند.
دولتها نباید کمکهای بشردوستانه را سیاسی کنند
نوشآبادی در خصوص بیانیه پایانی اتحادیه پارلمانهای جهان، تصریح کرد: تأکید شده سلاحهای با آثار بلندمدت انسانی، مانند مینهای ضدنفر و مهمات خوشهای باید ممنوع شوند، همچنین نسبت به سیاسی شدن کمکهای بشردوستانه و کاهش بودجه جهانی امدادرسانی هشدار داده شده است و از دولتها خواسته شده که دسترسی سریع و بدون مانع کمکهای انساندوستانه را تضمین کنند و از نهادهایی مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمانهای امدادی سازمان ملل پشتیبانی مالی و سیاسی نمایند.
تمام نمایندگان پارلمانها متعهد به اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه در قوانین داخلی شدند
این دیپلمات ارشد کشورمان اضافه کرد: در این بیانیه، تمام نمایندگان پارلمانها متعهد میشوند که اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه را در قوانین داخلی تقویت کنند و آموزش این اصول را در نیروهای مسلح نهادینه نمایند و سازوکارهای برخورد با نقض IHL و جنایات جنگی را بهطور مؤثر اجرا کنند و از فعالیت نهادهای انساندوستانه مستقل حمایت کنند. همه کشورهای عضو بینالمجالس متعهد می شوند، مشارکت زنان و جوانان را در فرایندهای تصمیمگیری مرتبط با صلح و امنیت افزایش دهند و از دیپلماسی پارلمانی برای ترویج همبستگی، گفتوگو و چندجانبهگرایی بهره بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در پایان این بیانیه، اعضا بر ضرورت تقویت نقش IPU در حمایت از حقوق بشردوستانه و همکاری با صلیب سرخ و سازمان ملل تأکید کرده و متعهد میشوند که این دستورکار را در پارلمانهای خود پیگیری و اجرا کنند.