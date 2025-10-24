دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

روزیکشنبه، نشست بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت پالایش نفت کشور با حضور مدیران زیربط وزارت نفت، مدیران عامل پالایشگاه‌های سراسر کشور، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت،دیوان محاسبات،سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می شود.

کمیته نفت و فرآورده های نفتی نیز در روزهای شنبه و دوشنبه، به ادامه بررسی لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می پردازند.

روز دوشنبه نیز؛ کمیسیون مشترک انرژی و صنایع ، ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را در دستور کار دارند.

در ادامه؛ اعضای کمیسیون انرژی روز سه شنبه، سوالات نمایندگان مجلس از وزیر نیرو را بررسی خواهند کرد.

گفتنی است؛ نقدعلی نماینده خمینی شهر، جهانگیری نماینده ارومیه، طاهری نماینده شبستر، نثاری نماینده نهاوند ، پوردهقان نماینده اردکان، شهریاری نماینده بجنورد، حدادی نماینده ساوجبلاغ، بهرامی سیف آباد نماینده بویراحمد، شیرین‌زاد نماینده کرج، روانبخش نماینده قم ، غضنفرآبادی نماینده بم، نوروزی نماینده علی آباد کتول، ایری نماینده کردکوی و ترکمن، هاشمی نخل ابراهیمی نماینده میناب و رودان ، جباری نماینده بندر لنگه و بستک، سوالات خود از وزیر نیرو را به کمیسیون انرژی مجلس ارائه داده اند.