عضو هیات رئیسه مجلس:
تصمیمی درباره توقف استیضاح وزرا در هیأت رئیسه اتخاذ نشده است
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با رد اخبار منتسب به لغو استیضاح برخی وزرا، تأکید کرد تاکنون هیچ تصمیمی در هیأترئیسه مجلس در این زمینه گرفته نشده و بررسی موضوعات استیضاح باید مطابق آییننامه داخلی و در چارچوب قانون انجام شود.
به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح آخرین وضعیت بررسی استیضاح برخی از وزرا، گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزرا اتخاذ نشده و روند بررسی طرحها طبق ضوابط قانونی ادامه دارد.
وی در واکنش به برخی اخبار منتشرشده مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزرا در هیأترئیسه مجلس توضیح داد: خبری که به نقل از بنده منتشر شده، مربوط به استیضاحهای پیشین بوده و به موضوعات و استیضاحهای فعلی ارتباط ندارد، ضمن اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای استیضاح های جدید که در هیات رئیسه مجلس مطرح است، اتخاذ نشده است.
نادری ادامه داد: تأکید بنده در گفتوگو این بود که موضوع استیضاح وزرا باید بر اساس آییننامه داخلی مجلس و در چارچوب تصمیمگیریهای هیأترئیسه مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه از قبل تصمیمی برای لغو یا توقف آن گرفته شده باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره استیضاح وزرا طبق قانون، در فرآیند مشخص شده در آیین نامه داخلی مجلس انجام میشود.
در پایان، نادری با تأکید بر رویکرد قانونمدار مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در تمام موارد از جمله استیضاح وزرا بر اساس قانون و مصالح عمومی کشور عمل میکند و نباید به گمانهزنیها یا نقلقولهای نادقیق استناد شود؛ چرا که مسیر تصمیمگیری در این زمینه، شفاف و قانونی است.