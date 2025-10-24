تصمیمی درباره توقف‌ استیضاح‌ وزرا در هیأت‌ رئیسه اتخاذ نشده است

وی در واکنش به برخی اخبار منتشرشده مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزرا در هیأت‌رئیسه مجلس توضیح داد: خبری که به نقل از بنده منتشر شده، مربوط به استیضاح‌های پیشین بوده و به موضوعات و استیضاح‌های فعلی ارتباط ندارد، ضمن اینکه هنوز هیچ تصمیمی برای استیضاح های جدید که در هیات رئیسه مجلس مطرح است، اتخاذ نشده است.

نادری ادامه داد: تأکید بنده در گفت‌وگو این بود که موضوع استیضاح وزرا باید بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و در چارچوب تصمیم‌گیری‌های هیأت‌رئیسه مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه از قبل تصمیمی برای لغو یا توقف آن گرفته شده باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزرا طبق قانون، در فرآیند مشخص شده در آیین نامه داخلی مجلس انجام می‌شود.

در پایان، نادری با تأکید بر رویکرد قانون‌مدار مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در تمام موارد از جمله استیضاح وزرا بر اساس قانون و مصالح عمومی کشور عمل می‌کند و نباید به گمانه‌زنی‌ها یا نقل‌قول‌های نادقیق استناد شود؛ چرا که مسیر تصمیم‌گیری در این زمینه، شفاف و قانونی است.