سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو؛
حضور هیئت پارلمانی ایران در اجلاس ژنو تاثیرگذار بود
سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو با بیان اینکه حضور هیئت پارلمانی ایران در نشستها ملموس و تاثیرگذار و قابل توجه تمامی نمایندگان شرکت کننده بود، گفت: نمایندگان ایران در تمام جلسات، مباحث خوبی را مطرح و محورهای بسیار مفیدی برای طرح در جلسات یا انعکاس در اسناد پایانی و قطعنامهها پیشنهاد دادند که همگی مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از آنها در اسناد پایانی منعکس شد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به حضور هیئت پارلمانی ایران در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژنو، گفت: اهمیت این اجلاس، به دلیل برگزاری در این مقطع زمانی خاص که تحولات مهم بین المللی در حال وقوع است، بیشتر شده بود.
بحرینی با بیان اینکه تحولات مربوط به فلسطین و جنایات صهیونیستها علیه مردم غزه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود، افزود: مواضع بسیار صریحی از سوی هیئتهای پارلمانی مختلف در نشستهای متعدد علیه جنایات اسرائیل بیان و در اسناد اجلاس نیز منعکس شد.
وی ادامه داد: تحولات مربوط به تجدید ساختار سازمان ملل و اصلاحات سازمان ملل یکی از موضوعات مهم دیگری بود که در یکی از کمیتهها مورد بحث قرار گرفت و همچنین موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی، آموزش و توسعه نیز در نشستهای مختلف بررسی شد.
سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، با بیان اینکه هیئت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی، در تمام کمیتهها حضور فعال داشتند، تصریح کرد: نمایندگان ایران در تمام جلسات، مباحث خوبی را مطرح و محورهای بسیار مفیدی برای طرح در جلسات یا انعکاس در اسناد پایانی و قطعنامهها پیشنهاد دادند که همگی مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از آنها در اسناد پایانی منعکس شد.
بحرینی همچنین با اشاره به دیدارهای متعدد دوجانبه رئیس هیئت پارلمانی ایران با کشورهای مختلف، افزود: در تمام ملاقاتها همراهی بسیار خوبی از سوی کشورهای دیگر درباره مواضع و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و حمایت خوبی نیز نسبت به مواضع ایران در تمام ملاقاتها مشاهده شد.
سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، در پایان ضمن قدردانی از انعکاس سریع و دقیق رسانهای نشستها از سوی تیم رسانهای همراه هیات پارلمانی حنهوری اسلامی ایران، گفت: این اجلاس، از اجلاسهای حساس و مهم بین المجالس بود و حضور هیئت پارلمانی ایران نیز در نشستها ملموس و تاثیرگذار و قابل توجه تمامی نمایندگان شرکت کننده بود.
به گزارش خانهملت؛ هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمسالدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بینالمجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمتالله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور یافتند.