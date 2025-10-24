دریادار سیاری:
نیروهایمسلح آماده مقابله با هر تهدیدی هستند
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نیروهای مسلح از بهترین جوانان کشور انتخاب میشوند و آمادگی مقابله با هر تهدیدی در زمین، آسمان و دریا را دارند.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی ارتشهای جهان (سیزم ۲۰۲۵) که عصر امروز (جمعه) به میزبانی نیروی هوایی ارتش در فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، درباره سطح آمادگی نیروهای مسلح اظهار داشت: نیروهای مسلح از بهترین جوانان کشور انتخاب میشوند و آمادگی مقابله با هر تهدیدی در زمین، آسمان و دریا را دارند.
دریادار سیاری در ادامه به نقش ورزش در ارتقای توان نیروهای مسلح پرداخت و تأکید کرد: ورزش یک امر بسیار مهم برای سلامتی انسان هاست و جامعهای که بیمار باشد، قابل پیشرفت نیست. در نیروهای مسلح، ورزش متغیر مهمی در سالم بودن جوانانی است که آینده کشور را تضمین میکنند.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه بدن سالم، عقل سالم میسازد، افزود: به همین دلیل در سازمانهای لشکری، هفتهای ۴ روز ورزش داریم تا انسانهای سالم و با مهارت تربیت کنیم که بتوانند در مقابل تهدیدات آینده آمادگی داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات تیروکمان سیزم گفت: تیروکمان جذابیت ویژهای دارد؛ هم ارزشهای دینی ماست، هم جزو ورزشهای اصیل ایرانی است. ما تیراندازی به نام آرش کمانگیر داریم که نماد جوانمردی است.
دریادار سیاری هدف از حضور در این مسابقات را تنها کسب مقام نخست ندانست و تصریح کرد: ما به دنبال نشان دادن فرهنگ ایرانی، اصالت ایرانی، هویت ایرانی، ارزشهای اسلامی و انقلابی و جوانمردی هستیم. میخواهیم کشورهای شرکتکننده بدانند که این سرزمین، سرزمین کهن و دارای ارزشهای والاست.
وی در پایان از ستادکل نیروهای مسلح، امیر فولادی، نیروی هوایی ارتش و فدراسیون تیراندازی تجلیل کرد و گفت: از همه عزیزانی که زحمت کشیدند تشکر میکنیم که برای نشان دادن جایگاه بلند این کشور، اینگونه دور هم جمع شدند و مراسم را بسیار زیبا اجرا میکنند.