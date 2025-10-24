طباطبایی:
وفاق ملی باطلالسحر بدخواهان ایران است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: وفاق ملی یک شعار ساده و ایده معمولی نیست، باطلالسحر بدخواهان ایران است.
به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وفاق ملی یک شعار ساده و ایده معمولی نیست، باطلالسحر بدخواهان ایران است. اینکه فهم مشترک از مشکلات کشور و اراده جمعی واحدی برای حل آنها صرف نظر از تعلقات حزبی و سیاسی ایجاد شود. عمده ترس دشمنان ایران از دکتر پزشکیان و تخریب و بحران آفرینیها برای او ریشه در همین مسئله دارد.»