وفاق ملی باطل‌السحر بدخواهان ایران است

وفاق ملی باطل‌السحر بدخواهان ایران است
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: وفاق ملی یک شعار ساده و ایده معمولی نیست، باطل‌السحر بدخواهان ایران است.

به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«وفاق ملی یک شعار ساده و ایده معمولی نیست، باطل‌السحر بدخواهان ایران است. اینکه فهم مشترک از مشکلات کشور و اراده جمعی واحدی برای حل آنها صرف نظر از تعلقات حزبی و سیاسی ایجاد شود. عمده ترس دشمنان ایران از دکتر پزشکیان و تخریب و بحران آفرینی‌ها برای او ریشه در همین مسئله دارد.»

