یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا:

دلار در زمان جنگ گران نشد؛ امروز چه اتفاقی افتاده که بازار ارز چنین شرایطی دارد؟

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه که بیش از ۱۵ کشور به ما حمله کردند، به پشتوانه مردم و نقش بی‌بدیل مردم و هدایت رهبری، دلار گران نشد و مشکلی در تامین کالا ایجاد نشد در آن زمان بانک مرکزی کمک کرد و قیمت طلا و ارز ثابت ماند امروز اما چه اتفاقی افتاده است که بازار ارز چنین شرایطی را دارد.

مجتبی یوسفی، در گفت‌‌وگو با ایلنا، در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز گفت: پیش از این در مجلس تلاش کردیم با تجمیع اختیارات به تیم اقتصادی دولت‌ها کمک کنیم و تمرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را به یک مجموعه دادیم تا مولفه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند که این اتفاق از زمان دولت شهید رئیسی رخ داد.

وی افزود: در شرایط فعلی مردم از ما سوال می‌کنند که آیا افزایش قیمت طلا و ارز واقعا به دلیل تحریم‌ها است؟ ابدا. ما دچار بحران مدیریت و تحریم داخلی هستیم. 

این نماینده مجلس در مقایسه بین وضعیت بازار ارز در زمان جنگ و بعد از جنگ هم تصریح کرد: در زمان جنگ ۱۲ روزه که بیش از ۱۵ کشور به ما حمله کردند، به پشتوانه مردم و نقش بی‌بدیل مردم و هدایت رهبری، دلار گران نشد و مشکلی در تامین کالا ایجاد نشد در آن زمان بانک مرکزی کمک کرد و قیمت طلا و ارز ثابت ماند امروز  اما چه اتفاقی افتاده است که بازار ارز چنین شرایطی را دارد.

یوسفی افزود: البته بخشی از التهابات به دلیل نگرانی مردم است. تحریم‌ها زندگی مردم را فلج کرده است، برجامی که دستاورد آقایان روحانی و ظریف برای زندگی مردم است کاری نکرد و به گفته آقای صالحی روسیه در مورد مکانیسم ماشه هشدار داده بوده اما آقایان توجه نکردند.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر لزوم ورود و اقدام سریع بانک مرکزی و مدیریت آن برای کنترل بازار ارز گفت: به جای دو قطبی‌سازی در جامعه باید در حوزه‌های مرتبط با زندگی مردم اقدام عملی انجام شود.

