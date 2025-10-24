امام جمعه چرام؛

تقابل ایران با آمریکا تقابل جبهه توحیدی با استبکار جهانیست

حجت الاسلام افشار گفت: جبهه ایمان پیروزی نهایی این تقابل است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید نوراله افشار امام جمعه چرام با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب در برابر ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: در حالی که دشمن با جنگ رسانه‌ای و روانی به میدان آمده رهبر حکیم انقلاب با پاسخ‌های کوتاه دقیق و راهبردی افکار عمومی جهان را مدیریت می‌کنند.

حجت الاسلام سید نوراله افشار بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی جنگ میان ایران و آمریکا را در مقیاس تمدنی می‌بینند افزود: این نبرد فقط اقتصادی و نظامی نیست بلکه تقابل جبهه توحید و استکبار جهانی است و پیروزی نهایی از آنِ جبهه ایمان خواهد بود

افشار در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای در شهرستان چرام افزود: چندین سال است که جاده بلدان و شیخ‌حسین به تنگ پیرزال و دهدشت به عنوان مسیر جایگزین جاده اصلی چرام به دهدشت مطرح است، اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته و مردم منتظر اقدام مسئولان هستند.

وی افزود: در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی سیل یا زلزله، جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود و وجود مسیر جایگزین می‌تواند نقش حیاتی در جابجایی نیرو تجهیزات و امداد ایفا کند.

امام جمعه چرام تأکید کرد: احداث این مسیر نه‌تنها مطالبه مردم بلکه ضرورتی امنیتی و امدادی است و مسئولان باید هرچه سریع‌تر آن را در دستور کار قرار دهند

حجت الاسلام افشار با انتقاد از ساخت مقبره‌های تجملاتی در قبرستان‌های عمومی گفت: قبرستان وقف عموم مسلمانان است و ساخت قبر‌های بزرگ نوعی تصرف حق دیگران و اسراف است و سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) سادگی و مساوات بوده و شایسته است حرمت این ارزش‌ها حفظ شود.

