خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه چرام:

در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود/ احداث مسیر جایگزین ضرورتی امنیتی و امدادی است

در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود/ احداث مسیر جایگزین ضرورتی امنیتی و امدادی است
کد خبر : 1704375
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه چرام گفت: در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی سیل یا زلزله، جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود و وجود مسیر جایگزین می‌تواند نقش حیاتی در جابجایی نیرو تجهیزات و امداد ایفا کند.

 

امام جمعه چرام؛

تقابل ایران با آمریکا تقابل جبهه توحیدی با استبکار جهانیست

حجت الاسلام افشار گفت: جبهه ایمان پیروزی نهایی این تقابل است.

تقابل ایران با آمریکا تقابل جبهه توحیدی با استبکار جهانیست

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید نوراله افشار امام جمعه چرام با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب در برابر ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: در حالی که دشمن با جنگ رسانه‌ای و روانی به میدان آمده رهبر حکیم انقلاب با پاسخ‌های کوتاه دقیق و راهبردی افکار عمومی جهان را مدیریت می‌کنند. 

حجت الاسلام سید نوراله افشار بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی جنگ میان ایران و آمریکا را در مقیاس تمدنی می‌بینند افزود: این نبرد فقط اقتصادی و نظامی نیست بلکه تقابل جبهه توحید و استکبار جهانی است و پیروزی نهایی از آنِ جبهه ایمان خواهد بود

افشار در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای در شهرستان چرام افزود: چندین سال است که جاده بلدان و شیخ‌حسین به تنگ پیرزال و دهدشت به عنوان مسیر جایگزین جاده اصلی چرام به دهدشت مطرح است، اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته و مردم منتظر اقدام مسئولان هستند.

وی افزود: در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی سیل یا زلزله، جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود و وجود مسیر جایگزین می‌تواند نقش حیاتی در جابجایی نیرو تجهیزات و امداد ایفا کند.

امام جمعه چرام تأکید کرد: احداث این مسیر نه‌تنها مطالبه مردم بلکه ضرورتی امنیتی و امدادی است و مسئولان باید هرچه سریع‌تر آن را در دستور کار قرار دهند

حجت الاسلام افشار با انتقاد از ساخت مقبره‌های تجملاتی در قبرستان‌های عمومی گفت: قبرستان وقف عموم مسلمانان است و ساخت قبر‌های بزرگ نوعی تصرف حق دیگران و اسراف است و سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) سادگی و مساوات بوده و شایسته است حرمت این ارزش‌ها حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ