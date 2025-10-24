امام جمعه تبریز خطاب به زنان و دختران:
اگر میخواهید شخصیتتان خرد نشود، راهی جز رعایت حجاب ندارید
امام جمعه تبریز حجاب را حکم مسلم الهی دانست و خطاب به زنان و دختران گفت: اگر میخواهید شخصیتتان خرد نشود، راهی جز رعایت حجاب ندارید. برخی انسانهای هرزه میخواهند شخصیت زنان را از بین ببرند. آنان میدانند مادامی که شما در حجاب باشید، قدرت و شخصیت شما محفوظ است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز در مصلی اعظم امام خمینی این شهر تصریح کرد: ما هیچگاه آغازگر جنگ نیستیم اما اگر دشمن قصد تعرض به این سرزمین داشته باشد، تا آخرین قطره خون برای دفاع از نظام و اسلام ایستادگی و مقاومت خواهیم کرد.
وی گفت: نمایش تبلیغاتی ترامپ با سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب کاملاً بیاثر شد. آنچه او بافته بود، رهبرمان با یک سخن بر باد داد. اگر ترامپ میگوید صنعت هسته ای و اورانیوم ایران را از بین برده است باید بداند ـبه تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ـ به همین خیال باش!
حجتالاسلام احمد مطهریاصل ادامه داد: مسئولان کشورهای منطقه باید شرم کنند؛ تحقیرهایی که متوجه آنها شده بود، توسط رهبر انقلاب ما جبران شد. رهبر معظم انقلاب با صلابت فرمودند «شما چه کاره دنیا هستید؟ ایران امروز مظهر امید است».
خطیب نمازجمعه تبریز در ادامه خطبه ها با بیان اینکه شخصیت زن در سایه عفت و حجاب محفوظ است گفت: البته به خوبی میتوان فهمید که برخی مسئولان چرا چیزی در این باره به زبان نمیآورند. هم خودشان میدانند و هم من. اما بدانید که این کارها ارزش آن را ندارد که انسان به خاطرش در مورد احکام الهی صحبت نکند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع حجاب، از مسئولان خواست تا در زمینه تبیین حکم الهی حجاب و نهی از منکر، مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.
وی با بیان اینکه برخی مسئولان میگویند نمیتوان با زور بدحجابان را نهی کرد، خطاب به آنان گفت: حداقل در صحبتهایتان بگویید که بیحجابی و بدحجابی کار خوب و شایستهای نیست، اما شما این را هم نمیگویید.
امام جمعه تبریز ادامه داد: یعنی هر کس هر کاری کرده و هر گناهی انجام دهد، نمیتوان در برابر او کاری کرد؟ پس در این میان جایگاه نهی از منکر کجاست؟
حجتالاسلام مطهریاصل با هشدار درباره عواقب سکوت در این زمینه گفت: دختر نوجوان با خود میگوید که حتما بدحجابی و بی حجابی مشکلی ندارد که کسی حرفی در این خصوص نمیزند.
وی تصریح کرد: لااقل مراقب باشیم که حرمت حکم الهی نشکند. کم کم باب میشود نوجوانی که این حرفها را میشنود با خود بگوید که خب بیحجابی که گناه نیست.
امام جمعه تبریز حجاب را حکم مسلّم الهی دانست و خطاب به زنان و دختران گفت: اگر میخواهید شخصیتتان خرد نشود، راهی جز رعایت حجاب ندارید. برخی انسانهای هرزه میخواهند شخصیت زنان را از بین ببرند. آنان میدانند مادامی که شما در حجاب باشید، قدرت و شخصیت شما محفوظ است.
خطیب نماز جمعه تبریز در ادامه خطبه ها با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب در شرایط کنونی بیان کرد: بارندگیها در ماههای اخیر کم بوده و سدهای کشور با کاهش منابع آبی روبهرو هستند. بنابراین برای جلوگیری از جیرهبندی آب، باید در مصرف آن صرفهجویی جدیتری صورت گیرد. نمیگویم مردم کم مصرف کنند، بلکه منظور این است که بیش از اندازه مصرف نشود.
حجت الاسلام مطهریاصل همچنین با تبریک ولادت حضرت زینب(سلام الله علیها) و روز پرستار گفت: حضرت زینب(س) بزرگترین پرستار تاریخ بشریت است و باید الگوی همه پرستاران قرار گیرد. از دولتمردان میخواهم که به مشکلات صنفی و معیشتی پرستاران رسیدگی کنند؛ تعداد پرستاران باید افزایش یابد و حقوق آنان نیز متناسب با زحماتشان بیشتر شود.
وی خطاب به پرستاران افزود: محافظت از بیماران اجر و ثواب فراوانی دارد، و اگر پرستاران با دشواریهای حقوقی یا شغلی مواجهاند، نباید ناراحتی خود را بر بیماران آوار کنند؛ بلکه باید با خوشرفتاری و صبر با بیماران برخورد کنند.
امام جمعه تبریز به جایگاه حضرت زینب(علیهاالسلام) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگ، قهرمان کربلا و ستون استقامت بود. دشمنان تلاش کردند با شکنجه و سختی، ایشان را از حجاب و صبوری دور کنند، اما آن حضرت با همه تلخیها و شکنجهها از حجاب و عزت خود دفاع کرد.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده گفت: این نوجوان ۱۳ ساله درک کرد و عمل کرد، اما ما هنوز درس فداکاری را از او نیاموختهایم. از وزارت آموزش و پرورش بابت برنامههایی که برای نوجوانان تدارک میبیند تشکر میکنم، هرچند در این زمینه هنوز کارهای بسیار بیشتری لازم است.
نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: در حوزه جوانان نیازمند انسجام و فعالیت گستردهتر هستیم و من خود را در این مسیر حامی این نسل میدانم.