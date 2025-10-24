خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه آبادان: نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی را ندارند

امام جمعه آبادان: نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی را ندارند
کد خبر : 1704372
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه آبادان با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی را ندارند، رهبر انقلاب اسلامی به وضوح اعلام کردند که نمایندگان حق دخالت ندارند، نمایندگان باید نظارت کنند، ثبات مدیریتی عامل پیشرفت است، اما برخی نمایندگان با دخالت خود مانع این ثبات هستند

به گزارش ایلنا، امام جمعه آبادان با اشاره به فرا رسیدن روز جوان و بسیج دانش آموزی گفت: شهید محمد حسین فهمیده الگویی است که باید به جوانان منتقل شود، مدارس و مساجد ما باید بیشتر روی اینگونه الگو‌ها کار کنند. جوانان باید در عرصه‌های مختلف یاد بگیرند تا بدرخشند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی افزود: هیچکس حق ندارد ناامیدی در جامعه ترویج کند، جوانان ایران در المپیاد بین المللی و مسابقات بین المللی می‌درخشند، ما ظرفیت زیادی بین جوانان داریم که باید به آنها فرصت داد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما با اینگونه ظرفیت‌ها می‌تواند پیشرفت داشته باشد به شرطی که زمینه را برای این جوانان فراهم کنیم.

خطیب جمعه آبادان در ادامه یادآور شد: خدا را شکر مجتمع پتروشیمی آبادان به شرایط خوبی رسیده است، طلبکاران این شرکت همکاری کردند و به طور حتم در آینده شاهد رونق این شرکت خواهیم بود.

وی با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان حق دخالت اجرایی را ندارند، رهبر انقلاب اسلامی به وضوح اعلام کردند که نمایندگان حق دخالت ندارند، نمایندگان باید نظارت کنند، ثبات مدیریتی عامل پیشرفت است، اما برخی نمایندگان با دخالت خود مانع این ثبات هستند

حجت الاسلام غبیشاوی تاکید کرد: نمایندگان باید تقوا را پیشه کنند، دخالت آنان شهر را به عقب می‌راند، آنها نباید مردم را مایوس کنند.

وی همچنین با اشاره به میلاد حضرت زینب گفت: حضرت زینب الگوی بزرگی برای زنان مسلمان است، ایشان به همه درس انقلابی بودن و وظیفه شناس بودن را یاد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ