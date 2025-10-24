امام جمعه آبادان: نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی را ندارند

به گزارش ایلنا، امام جمعه آبادان با اشاره به فرا رسیدن روز جوان و بسیج دانش آموزی گفت: شهید محمد حسین فهمیده الگویی است که باید به جوانان منتقل شود، مدارس و مساجد ما باید بیشتر روی اینگونه الگو‌ها کار کنند. جوانان باید در عرصه‌های مختلف یاد بگیرند تا بدرخشند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی افزود: هیچکس حق ندارد ناامیدی در جامعه ترویج کند، جوانان ایران در المپیاد بین المللی و مسابقات بین المللی می‌درخشند، ما ظرفیت زیادی بین جوانان داریم که باید به آنها فرصت داد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما با اینگونه ظرفیت‌ها می‌تواند پیشرفت داشته باشد به شرطی که زمینه را برای این جوانان فراهم کنیم.

خطیب جمعه آبادان در ادامه یادآور شد: خدا را شکر مجتمع پتروشیمی آبادان به شرایط خوبی رسیده است، طلبکاران این شرکت همکاری کردند و به طور حتم در آینده شاهد رونق این شرکت خواهیم بود.

وی با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان حق دخالت اجرایی را ندارند، رهبر انقلاب اسلامی به وضوح اعلام کردند که نمایندگان حق دخالت ندارند، نمایندگان باید نظارت کنند، ثبات مدیریتی عامل پیشرفت است، اما برخی نمایندگان با دخالت خود مانع این ثبات هستند

حجت الاسلام غبیشاوی تاکید کرد: نمایندگان باید تقوا را پیشه کنند، دخالت آنان شهر را به عقب می‌راند، آنها نباید مردم را مایوس کنند.

وی همچنین با اشاره به میلاد حضرت زینب گفت: حضرت زینب الگوی بزرگی برای زنان مسلمان است، ایشان به همه درس انقلابی بودن و وظیفه شناس بودن را یاد داد.