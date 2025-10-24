۷۰ درصد مردم آمریکا در مرز بحران اجتماعی هستند

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تلاش‌های دشمن برای پنهان‌سازی پیشرفت‌های کشور، بر ضرورت تبیین دستاورد‌های ملی برای مردم تأکید کرد.

وی نشست اخیر مقام معظم رهبری با جوانان استان را نقطه‌ای امیدآفرین پس از جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: موفقیت‌های جوانان در رشته‌هایی مانند کشتی بی‌سابقه بوده و باید قدر این ستارگان را دانست تا به خورشید‌های درخشان آینده تبدیل شوند.

امام جمعه قزوین با اشاره به بحران‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا، سیاست‌های ترامپ را عامل ظلم به ملت‌های دیگر و مردم خود آمریکا دانست و گفت: ۷۰ درصد مردم این کشور در مرز بحران اجتماعی هستند و تورم در ۱۶ سال اخیر با وجود ثبات درآمد‌ها افزایش یافته است.

وی همچنین به برخورد خشونت‌آمیز با مهاجران و آمار بالای قتل‌های سالانه توسط پلیس آمریکا اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از جنایات تاریخی دانست که به‌زودی پایان خواهد یافت.

حجت الاسلام مظفری در ادامه به اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اشاره کرد و خواستار مشارکت عمومی در سرشماری نفوس و مسکن شد.

نماینده ولی فقیه در استان آمار را زبان گویای کشور دانست که در صورت صحت، مسیر تصمیم‌گیری را نیز اصلاح خواهد کرد.

حجت الاسلام مظفری با تأکید بر لزوم حفظ حریم نگاه و رعایت حجاب چشم، خاطرنشان کرد: خداوند به هر آنچه انجام می‌دهید آگاه است و خیانت چشم‌ها نیز از نظر او پنهان نیست.

وی با انتقاد از تولید برخی از آثار سینمایی گفت: فیلم‌هایی روی پرده سینما می‌رود که انسان از دیدن آن شرم می‌کند که از مسوولان تقاضا داریم نسبت به این فیلم‌های خانگی و اکران عمومی دقت بیشتری نشان دهند، چون بعضی از فیلم‌ها مخالف و مغایر با ارزش‌های خانوادگی هستند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: در مقابل باید از صداوسیما بابت پخش مجموعه پسران هور تشکر کرد که نمایش ایثارگری رزمندگان در هورالعظیم بود و توانست حال و هوای آن روز‌ها را برای جوانان بازگو کند.