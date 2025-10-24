بیانات رهبر انقلاب پاتک روانی دقیق به ترامپ بود

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه دوم آبان که در مصلی قدس قم برگزار شد، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان علمی و ورزشی از پیروزی ارزشمند مدال‌آوران عرصه علمی و ورزشی به ویژه نوجوانان باستانی کاری که اجرا داشتند قدردانی کردند.

وی ادامه داد: بیانات رهبر معظم انقلاب مصداقی شاخص و الگویی جامع از جهاد تبیین بود. راز این میزان تاکید و میدان داری عملی رهبر حکیم و با بصیرت انقلاب اسلامی در عرصه جهاد تبیین این است که در دوران نسل ششم جنگ‌ها هستیم. نسل ششم جنگ‌ها همان جنگ‌های شناختی با محوریت تسخیر ادراک، اراده و ذهن جوامع است.

امام جمعه قم گفت: عکس جنگ‌های گذشته که بر تخریب فیزیکی بود تمرکز اصلی در جنگ نسل ششم بر تسخیر اراده و ادراک جوامع است به همین خاطر رهبر معظم انقلاب فتوای جهاد تبیین صادر کردند زیرا وسوسه‌ای که بر روی جوانان و نوجوان دارد را با سلاح سخت نمی‌توان از بین برد بلکه باید سلاح نرم برداشت و با تبیین این مشکل را بر طرف کرد.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب علاوه بر توصیه با همین سلاح نرم با دشمن مقابله‌ها داشتند. از جمله در برابر حرف‌های ناشایستی که ترامپ بیان کرده بود و تلاش کرده بود با حرف‌ها و کارهای نمایشی از خودش شخصیتی جذاب و منحصر به فرد بسازد تا به طور مستقیم بر ادراک عمومی جهانیان تأثیرگذار باشد اکنون نیز با اصرار زیاد تأکید می‌کند توان هسته‌ای ایران را نابود کرده است و می‌خواهد این موفقیت خیالی را به نام خود ثبت کند. رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند به همین خیال باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) بیان کرد: این فرمایش ایشان پاتک روانی دقیق بود که با همین جمله ساده ترامپ را تحقیر کردند و فرمودند شما چه کاره دنیا هستید چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات هسته‌ای دارد یا خیر. رهبر معظم انقلاب پیام می‌دهد که تهدیدهای تو هیچ تاثیری بر ما و مردم ما ندارد.

اندیشه سیاسی مرحوم نائینی او را منحصر به فرد کرده بود

وی با اشاره به دیدار دست‌اندرکاران کنگره مرحوم میرزای نائینی با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار مرحوم نائینی را از استوانه‌های رفیع حوزه کهن نجف دانستند و نکاتی را پیرامون شخصیت ایشان فرمودند و به تضرع و مناجات مرحوم نائینی در نماز شب یاد کردند و فرمودند همین‌ها به کمک به پیدا کردن راه درست و حرکت در آن را کمک می‌کند. نماز شب تاثیر زیادی در شب و روز انسان دارد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) اضافه کرد: ایشان از اندیشه سیاسی مرحوم نائینی یاد کردند و آن را خصوصیت استثنایی میرزای نائینی در میان مراجع دیگر دانستند فرمودند اندیشه سیاسی متفاوت از گرایش سیاسی است.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب پرورش شاگرد را دیگر ویژگی مرحوم نائینی دانستند به طوری که همه مراجع موجود آن روز نجف شاگردان ایشان بودند. شاکله سازی در فقه و اصول را خصوصیت مهم میرزای نائینی دانستند. یعنی ایشان مبانی اصولی را با یک نظم نوین و مقدمه سازی‌ها درباره هر مطلب بیان می‌کند.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مرحوم میرزای نائینی معتقد به تشکیل حکومت اسلامی و مساله ولایت بود. البته ایشان شکل حکومت را معین نمی‌کنند اما در این اینکه باید حکومت اسلامی تشکیل شود تصریح دارند. رهبر معظم انقلاب یکی از کارهای بزرگ حوزه علمیه قم را این بزرگذاشت دانستند.

وی با اشاره به ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) بانویی است که در مقابل ستمگران زمان خود ایستاد و آن‌ها را محکوم کرد. شما مردم به ویژه بانوان و دختران نیز در مقابل ظلم زورگویان مستکبر عالم به ویژه صهیونیست‌ها و آمریکا ایستاده‌اید و تحت تأثیر تهدید، تحریم و وسوسه‌های شیطانی آن‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله عفاف و حجاب قرار نگرفته‌اید و مشتی محکمی بر دهان این یاوه گویان می‌کوبید.

امام جمعه قم ضمن گرامیداشت شهادت محمد حسین فهمیده اظهار کرد: شهید حسین فهمیده الگویی برای نوجوانان و همه ما است. روز پدافند غیرعامل را نیز گرامی می‌داریم. پدافند غیرعامل نقش مهم در تأمین امنیت کشور دارد را گرامی می‌داریم

آیت‌الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: تقوای الهی در پرتو انجام درست واجبات و ترک محرمات محقق می‌شود. انسان مومن و مدعی تقوا مجاهدت و تلاش مستمر برای تطبیق عمل با گفتارش دارد.

وی گفت: خداوند درباره کسانی که با زبان از دین و تقوا سخن می‌گویند اما درعمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند در سوره صف می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی به زبان می‌گویید که در مقام عمل خلاف آن می‌کنید؟ نزد خدا به شدت موجب خشم است که چیزی را بگویید که خود عمل نمی‌کنید.»

امام جمعه قم در تفسیر سوره فتح بیان کرد: سوره فتح در مدینه نازل شد. آغاز این سوره با یک نعمت و منت الهی به نام فتح مبین مزین شده است و خطاب به پیامبر (ص) می‌فرماید: ما با صلح حدیبیه پیروزی درخشانی را برای تو فراهم آوردیم «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا؛ به راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم آوردیم»

وی اظهار کرد: خداوند در ادامه می‌فرماید: «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَیَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا؛ تا خدا [با این پیروزی آشکار] آنچه را [به وسیله دشمنان از توطئه‌ها و موانع و مشکلات در راه پیشرفت دعوتت به اسلام] در گذشته پیش آمده و آینده پیش خواهد آمد از میان بردارد، و نعمتش را بر تو کامل کند، و به راهی راست راهنمایی ات نماید و خدا تو را به نصرتی توانمندانه و شکست ناپذیر یاری دهد.»

وی با اشاره به اینکه فتح دارای اقسام متعددی است که در آغاز این سوره از یک قسم آن یعنی فتح مبین یاد شده است، تصریح کرد: چهار فضلیت غفران الهی «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ»، اتمام نعمت «وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ»، ثابت قدمی در راه مستقیم «وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا» و نصرت عزیزانه «وَیَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا» برای فتح مبین یاد شده است. وقتی وجود پیامبر (ص) از این نعمت‌ها بهره‌مند شدند امت پیامبر نیز از این نعمت‌ها بهره‌مند می‌شوند

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در رابطه ارتباط فتح مبین با بخشش گناهان گذشته گفت: فتح مبین در جریان صلح حدیبیه است و زمینه ساز فتح مطلق در مکه بود و این یک نعمت است اما نعمت فی نفسه باعث بخشش گناهان نمی‌شود بلکه توبه و استغفار سبب آمرزش گناهان می‌شود. نعمتی که خدا به انسان می‌دهد زمینه برای انجام وظیفه و شکر نعمت الهی است. از سوی دیگر پیامبر (ص) معصوم هستند و گناهی ندارند پس این بخشش به چه معنی است؟

وی تصریح کرد: پیامبر (ص) با بعثتشان نزد مردم مکه گناهکار شناخته می‌شدند زیرا بت‌های آنان را نمی‌پرستیدند. از سوی دیگر وقتی به مدینه همه هجرت کردند با مشرکان مکه جنگ‌های متعددی داشتند و بسیای از آنها را کشته بودند. وقتی که پیامبر (ص) مکه را فتح کردند با برخورد کریمانه‌ای که با مشرکان داشتند نظر همه مشرکات به جز تعداد معدودی را عوض کرد و تعداد زیادی از آنها مسلمان شدند و این رفتار پیامبر سبب شد ذهنیت مردم مکه از پیامبر زدوده شد.