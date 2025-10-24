یوسف پزشکیان:
بخشی از نارضایتی ما به این برمیگردد که نمیخواهیم عواقب کارهایمان را بپذیریم
فرزند رئیسجمهوری با بیان اینکه باید عواقب و مسئولیت انتخابهایمان را بپذیریم، اظهار کرد: بخشی از نارضایتی ما از زندگی به این برمیگردد که نمیخواهیم عواقب کارهایمان را بپذیریم.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در یادداشتی باعنوان «انتخاب و مسئولیت» و نقل جملهای با این مضمون که «هرکس در زندگی انتخابهایی دارد و هر انتخاب عواقبی دارد.»، نوشته است: «چند وقت پیش در جایی جملهای شبیه جمله فوق شنیدم. بهنظرم جالب آمد و جمله را نوشتم. بعدا فکر کردم که جمله دیگری در جمله فوق مستتر است که ما باید عواقب و مسئولیت انتخابهایمان را بپذیریم.»
او با اشاره به شباهت این جمله با آیاتی از قرآن، ادامه داده است: «بخشی از نارضایتی ما از زندگی به این برمیگردد که نمیخواهیم عواقب کارهایمان را بپذیریم. چگونه میتوانیم از نتایج کارهایمان فرار کنیم؟»
پزشکیان در بخش پایانی یادداشت با پیشنهاد تهیه فهرستی از کارها و نتایجش، نوشته است: «میشود این فهرست را برای کارهایی که در گذشته انجام دادهایم و عواقب آن را دیدهایم تهیه کنیم یا برای کارهایی که الان انجام میدهیم و عواقب آن را در آینده خواهیم دید تنظیم کنیم.»