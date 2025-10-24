آیتالله مروی:
امام رضا(ع) محور هدایت، آرامش و انسجام ملت ایران است
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به مقوله زیارت، گفت: امام رضا(ع) محور هدایت، آرامش و انسجام ملت ایران است و مشهدالرضا باید بهعنوان کانون معنوی، فرهنگی و تمدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، آیتالله احمد مروی در نشست کارگروه امام رضا(ع) وزارت امور خارجه که امروز پنجشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و جمعی از مسئولان ملی و استانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین امیرعبداللهیان که در دوران مسئولیت او این کارگروه تشکیل شد، بر ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به مقوله زیارت تأکید کرد.
وی با قدردانی از رویکرد فرهنگی و تمدنی وزیران امور خارجه و گردشگری نسبت به زیارت، اظهار کرد: در میان ائمه معصومین(ع)، هیچیک به اندازه امام رضا(ع) درباره سیاست، حکومت و امامت سخن نگفتهاند؛ زیرا شرایط تاریخی آن حضرت، بستری برای تبیین صریحتر و عمیقتر این مباحث فراهم کرد و امروز همین معارف گرانسنگ میتواند چراغ راه جامعه اسلامی در عرصههای مختلف باشد.
آیتالله مروی افزود: ما در اینجا تنها مرقدداری نمیکنیم که صرفاً تسهیلات را برای زائران فراهم کنیم؛ بلکه باور داریم همان برکات و آثار وجودی امام رضا(ع) که در دوران حیات ظاهریشان جاری بود، امروز نیز در این مضجع شریف ساری و اثرگذار است. مردم در این مکان هدایت میشوند، مسیر زندگی انسانی و اسلامی را مییابند و از آرامش و سکینهای الهی بهرهمند میشوند.
ضرورت توجه ملی به زیرساختهای مشهد
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی مشهد مقدس، گفت: در حالیکه حدود ۸۰ درصد زائران با خودروی شخصی به مشهد سفر میکنند، هنوز در حوزه پارکینگ و زیرساختهای شهری کمبودهای جدی وجود دارد و میتوان گفت عملاً پارکینگی برای زائران وجود ندارد. رفع این مشکلات نیازمند ورود و حمایت جدی دولت است و باید نگاه به مشهد، نگاهی ملی باشد.
وی تصریح کرد: نعمت حضور امام رضا(ع) حقیقتاً بیبدیل است؛ برکات این مضجع شریف، آرامش، امید و اطمینان را در دلهای مردم و زائران مینشاند و این خود بزرگترین سرمایه معنوی ملت ایران است. اگر این مضجع نورانی نبود، آنگاه درک میکردیم که برکت وجود امام رضا(ع) چه تأثیر ژرف و حیاتبخشی بر روح و جان جامعه ایرانی دارد.
پیش از سخنان تولیت آستان قدس رضوی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سید رضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن طرح مباحث تخصصی درباره راهکارهای تسهیل زیارت و فراهمسازی بسترهای مناسب برای زائران، بر ظرفیتهای کمنظیر مشهد مقدس در گسترش دیپلماسی زیارت و توسعه گردشگری مذهبی تأکید کردند و آمادگی وزارتخانههای متبوع خود را برای همکاری و همافزایی در مسیر ارتقای خدمات به زائران و تقویت جایگاه بینالمللی شهر مشهد اعلام داشتند.
همچنین در این نشست، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، مصطفی فیضی قائممقام تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئولان ملی و استانی، به طرح دیدگاهها، پیشنهادها و نقطهنظرات خود در زمینه تقویت زیرساختهای زیارت، هماهنگی دستگاههای اجرایی و بهبود خدمات به زائران پرداختند.