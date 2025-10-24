به گزارش ایلنا،‌ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص مراسم افتتاحیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در اینستاگرام نوشت:

در مراسم افتتاح دومین اجلاس دیپلماسی استانی در مشهد مقدس که با حضور فعال دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلام انجام گرفت، بر اولویت تقویت روابط با همسایگان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی کشورمان تأکید کردم.

مرزهای فعال با تردد کالا و مسافر، به مرزهای صلح با امنیت پایدار تبدیل می‌شوند. استان‌ها با تنوع فرهنگی و اقتصادی، نقش کلیدی در معرفی توانمندی‌های ایران عزیز به جهان دارند.

انتهای پیام/