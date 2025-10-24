محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تجاوزکارانه روز پنج‌شنبه رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان که منجر به شهید و مجروح‌شدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه از جمله دانش‌آموزان یک‌مدرسه‌ در منطقه بقاع شد را جنایتی تروریستی خواند و به شدت محکوم کرد. بقائی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان، بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی تاکید کرد.

سننگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا از آن، تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتش‌بس از سوی این رژیم را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی دانست و مسئولیت جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل را برای مقابله با قانون‌شکنی و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد.

