مقاومت، گفتمان قرآنی برای حاکمیت الهی است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاجی صادقی در رویداد بین‌المللی "بشارت نصر" در دانشگاه قم که با حضور دانشجویان و طلاب برگزار شد، به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی گفتمان مقاومت پرداخت. وی مقاومت را موضع جبهه حق در برابر سلطه استکبار دانست.

حاجی صادقی با قرائت آیات قرآن و صلوات بر پیامبر (ص) و امام زمان (عج)، به شهدای مقاومت ادای احترام کرد. او از سید حسن نصرالله به‌عنوان شخصیتی کم‌نظیر یاد کرد که گفتمان مقاومت را به صحنه عمل آورد. وی گفت: "سید حسن مدال سربازی ولایت داشت، لفظی که بار معنایی عمیقی در فرهنگ دینی دارد." او افزود: "سربازی یعنی سر باختن در راه دین."

وی در تجربه‌ای شخصی از دیدار با سید حسن نصرالله گفت: "در جلسه‌ای سه‌ساعته با حضور مرحوم سید محمد حجازی، او تبیین کرد که موفقیت حزب‌الله مدیون تعبد به ولایت است." او توضیح داد: "تعبد یعنی یقین به حقانیت فرامین ولایت، نه صرف تبعیت." وی از دانشجویان خواست در جبهه مقاومت، حسینی و منتظر باشند.

نماینده ولی فقیه به دانشجویان توصیه کرد: "نماز را ارزان از دست ندهید، ابزاری برای پرواز و ساخته شدن است." او افزود: "در صراط مستقیم، هدایت الهی را بخواهید و از مغضوب علیهم بودن بترسید." وی به گریه آیت‌الله بهجت در نماز اشاره کرد که از ترس مغضوب بودن بود.

حاجی صادقی چیستی مقاومت را ایستادگی در برابر سلطه غیرخدایی تعریف کرد. او گفت: "هدف انبیا استقرار حکمرانی خدا و حذف عبودیت غیر الهی بود، هم ایجابی و هم سلبی." وی افزود: "دشمنان انبیا بر سر فرمانروایی با آنها درگیر شدند."

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز شهادت امام رضا (ع) اشاره کرد. او گفت: "دشمنی آمریکا به دلیل میل به فرمانروایی است، نه مسائل هسته‌ای یا حقوق بشر." وی افزود: "دعوای اصلی بر سر این است که فرمان به دست چه کسی باشد."

او به آیات قرآن استناد کرد و گفت: "بیش از ۵۰ آیه نقشه استکبار را افشا و از اطاعت دشمن نهی می‌کند." وی افزود: "آیاتی مانند 'لن ترضى عنک الیهود ولا النصارى' نشان‌دهنده هدف دشمن برای سلطه است."

حاجی صادقی ابزارهای دشمن را اقتدارزدایی و جنگ شناختی دانست. او گفت: "دشمن با تضعیف نظامی، علمی و شناختی، اراده خود را تحمیل می‌کند." وی افزود: "جنگ شناختی قلب و ذهن را هدف می‌گیرد، نه جسم."

وی گفت: "شهید در راه خدا پیروز است، اما کسی که ذهنش تسخیر دشمن شود، مغلوب است."

او افزود: "دشمن با تغییر ذائقه فرهنگی و شاکله فکری، رفتارها را شکل می‌دهد." وی علم و گرایش را دو عامل اصلی شاکله دانست.

حاجی صادقی ولایت‌ستیزی را ابزار دیگر دشمن خواند. او گفت: "دشمن می‌داند امت با ولایت شکست‌ناپذیر است، لذا ولایت را هدف مشروعیت‌زدایی قرار می‌دهد.

وی افزود: "ترور شخصیتی یا حذف فیزیکی ولایت، راهبرد دشمن است."

وی به ایجاد اختلاف و نفوذ اشاره کرد و گفت: "دشمن با قطبی‌سازی و جریان نفاق، انسجام جبهه مقاومت را نشانه می‌گیرد." او افزود: "اتحاد مقدس، پاسخ رهبری به این راهبرد دشمن است."

او دو گفتمان مقاومت و سازش را مقایسه کرد. وی گفت: "گفتمان سازش ذلت می‌آورد، اما مقاومت عزت و پیروزی به ارمغان می‌آورد."

او افزود: "برخی با گم کردن هدف اصلی، کوتاه آمدن را پیشنهاد می‌کنند."

حاجی صادقی چهار منبع برای نقد گفتمان‌ها پیشنهاد کرد: "قرآن، سیره انبیا، عقلانیت و تجربه تاریخی."

او گفت: "این منابع نشان می‌دهند مقاومت کارآمد و سازش ذلت‌بار است."

وی به آیات قرآن اشاره کرد و گفت: "اطاعت از دشمن ذلت و خسران است، مانند 'لاتتخذوا' و 'لا تطیعوا'."

او افزود: "امام حسین (ع) بیعت نکرد و جان داد تا سلطه یزید مشروعیت نیابد."برای تقویت مقاومت، او ایمان و توکل به خدا را ضروری دانست.

وی گفت: "معرفت قرآنی بهترین سلاح در برابر جنگ شناختی دشمن است."

او افزود: "قرآن تکلیف مقاومت را واجب می‌داند."

حاجی صادقی بر مرزبندی با دشمن تأکید کرد و گفت: "با دشمنان دین پیوند نداشته باشید، اما با دیگران همکاری عادلانه ممکن است."

او افزود: "قدرت در علم، اقتصاد و نظامی دشمن را عقب می‌راند."



وی خواستار عمل جبهه‌ای شد و گفت: "دشمن جبهه‌ای عظیم و نامتجانس ساخته است."

او افزود: "ما نیز باید با انسجام و اتحاد عمل کنیم تا پیروز شویم."

او گفت: "انقلاب اسلامی فرهنگ مقاومت حسینی را زنده کرد."

وی افزود: "شهدا برندگان واقعی‌اند، چون در راه خدا جان دادند و عزت یافتند."

