ایروانی:
رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: رژیم اشغالگر صهیونیستی به تهدیدی آشکار و جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بدل شده است.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنرانی امیرسعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد به این شرح است:
از آنجا که نخستین باری است که در ماه جاری در شورای امنیت سخن میگویم، مایلم صمیمانهترین تبریکات خود را به فدراسیون روسیه بهخاطر برعهده گرفتن ریاست این شورا در این ماه ابراز دارم و از جنابعالی تقدیر نمایم.
رژیم اشغالگر صهیونیستی به تهدیدی آشکار و جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بدل شده است. مردم غزه به مدت دو سال در معرض جنگی بیسابقه و همهجانبه با ماهیتی نسلبرانداز از سوی این رژیم قرار داشتهاند. در این مدت، رژیم صهیونیستی به بمبارانهای سازمانیافته، کور و نامتناسب علیه مردم بیگناه مبادرت ورزیده است. بیش از ۶۸ هزار فلسطینی بیگناه به شهادت رسیدهاند، هزاران تن مفقودند و بیش از ۲۰ هزار کودک جان خود را از دست دادهاند. تمامی زیرساختهای حیاتی نابوده شده است؛ بیمارستانها، مدارس و سامانههای آبرسانی به تلی از خاک تبدیل شدهاند. در واقع غزه به سرزمینی از ویرانی مبدل گشته است؛ چنین واقعیتی گواه زندهای بر مصونیت کامل از مجازات است. با پایان عملیات نظامی در غزه، جهان تازه آغاز به درکابعاد کامل فاجعهای میکند که بر جای مانده است.
تجاوزها و اعمال مجرمانه رژیم صهیونیستی محدود به غزه نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز بهطور مستقیم هدف تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در فاصله ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، این رژیم بدون هیچگونه تحریک یا بهانهای، حملات گسترده و بیسابقهای علیه مناطق مسکونی، بیمارستانها و تأسیسات صلحآمیز هستهای تحت نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام داد. در نتیجه این حملات کور و غیرقانونی، یکهزار و صد غیرنظامی بیگناه از جمله ۱۳۲ زن و ۴۵ کودک جان خود را از دست داده و بیش از پنجهزار و هفتصد نفر دیگر مجروح شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکار معتبر و مؤثری که با هدف پایاندادن به نسلکشی در غزه، تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر، برقراری آتشبس دائم، تسهیل ارسال بدون مانع کمکهای بشردوستانه و احیای حقوق غیرقابلسلب و بنیادین ملت فلسطین صورت گیرد، حمایت میکند. پایان جنگ علیه مردم غزه، هرچند که امری حیاتی است، موجب نمیشود که دولتهای عضو و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی را از تعهدات مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود در جهت تحقق عدالت و پاسخگویی مبرا سازد. تحقق عدالت حقیقی مستلزم پاسخگویی کامل است. مرتکبان و طراحان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و فرهنگ مصونیت از مجازات که دهههاست رژیم صهیونیستی را در بر گرفته، سرانجام باید پایان یابد.
در پایان، آقای رئیس، ادعاهای بیاساس مطرحشده از سوی نماینده ایالات متحده را قاطعانه رد میکنم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و حسن همجواری دارد. در واقع، این حضور نظامی غیرقانونی و اقدامات بیثباتکننده ایالات متحده است که موجب تشدید منازعات و بیثباتی در منطقه ما شده است.
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتوگوی عادلانه و واقعی نشان داده است. افزون بر این، روایت نادرستِ «نیروهای نیابتی ایران» صرفاً تلاشی عامدانه برای منحرفکردن توجهات از سرمنشاء واقعی بیثباتی منطقهای یعنی ایالات متحده و حمایت بیقیدوشرط آن از نیروی نیابتیاش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است که زمینهساز تداوم تجاوزات، جنایات و اشغالگری آن شده است.
واشنگتن با کارشکنیهای مکرر در اجرای مأموریت منشور شورای امنیت، خود را در این جنایات شریک ساخته و مسئولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی در قبال استمرار آنها بر عهده دارد.