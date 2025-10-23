در این میان، پنجشنبه شب گذشته و در جلسه‌ای که از مدت‌ها قبل تنظیم شده بود، به احترام پرسش چندین نفر از حضار، ناگزیر از ارائه توضیحات مختصری شدم.

پس از آن به توصیه دوستان و بزرگان، از انتشار متن مزبور خودداری کردم و در طول هفته گذشته در برابر موج گسترده هجمه سازماندهی‌شده، که برغم توصیه‌ها هنوز ادامه دارد، به صورت یکجانبه سکوت کرده‌ام تا خدشه‌ای به منافع ملی وارد نشود.



ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم