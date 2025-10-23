ظریف:
سکوت کردهام تا خدشهای به منافع ملی وارد نشود
وزیر پیشین امورخارجه کشورمان گفت: به صورت یکجانبه سکوت کرده ام تا خدشه ای به منافع ملی وارد نشود.
به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف، معاون راهبردی سابق رئیس جمهور و وزیر پیشین امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: هفته گذشته متن مستدل و متوازنی را برای حمایت از روابط همسایگی و همکاریهای بینالمللی در کنار روشنگری در برابر سوءاستفادههای مغرضانه از اظهارات یک همکار قدیمی تهیه کرده بودیم و قصد داشتیم در روز یکشنبه و پس از اجرایی شدن بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ آن را منتشر کنیم.
در این میان، پنجشنبه شب گذشته و در جلسهای که از مدتها قبل تنظیم شده بود، به احترام پرسش چندین نفر از حضار، ناگزیر از ارائه توضیحات مختصری شدم.
پس از آن به توصیه دوستان و بزرگان، از انتشار متن مزبور خودداری کردم و در طول هفته گذشته در برابر موج گسترده هجمه سازماندهیشده، که برغم توصیهها هنوز ادامه دارد، به صورت یکجانبه سکوت کردهام تا خدشهای به منافع ملی وارد نشود.
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم