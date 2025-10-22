سفر لاریجانی به مسکو و دستاوردهای احتمالی

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فرجی راد در یادداشتی نوشت:

علی لاریجانی با پیام رهبر انقلاب عازم مسکو شد و در کاخ کرملین با آقای پوتین ملاقات نمود. بخوبی روشن است وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی با پیام بالاترین مقام کشور با رهبر روسیه ملاقات می‌کند دیدار باید از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این دومین سفر اقای لاریجانی به مسکو در طول دو ماه گذشته بود که باز هم نشان می‌دهد روابط ایران و روسیه نزدیک‌تر شده است. هنوز اطلاعات مشخصی از این سفر و گفت‌وگوهای به عمل آمده منتشر نشده است اما می‌توان حدس زد بویژه بعد از مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه مسائل امنیتی در راس گفت‌وگوها بوده است. بنظر می‌رسد همکاری های نظامی بین روسیه و ایران افزایش یافته و این مسئله مورد توجه جدی بوده است.

علاوه بر مورد فوق ممکن است در رابطه با پیام نتانیاهو به پوتین که رییس جمهور روسیه آن را به ایران منتقل نمود، صحبت‌های تلفنی اخیر پوتین و ترامپ که اخیرا ترامپ بدان اذعان نمود و ملاقات پوتین و ترامپ در بوداپست که بزودی برگزار می‌گردد هم مشورت‌هایی بعمل آمده باشد اما یک موضوع مهم برای ایران هم ممکن است مورد گفت‌وگو قرار گرفته باشد.

به یاد داریم که قبل از سفر لاریجانی به مسکو، احمدالشرع رییس جمهور موقت سوریه سفری رسمی به مسکو انجام داد و مورد استقبال رسمی پوتین در کاخ کرملین قرار گرفت. تصور می‌رود که سفر احمدالشرع و مسائلی که در مورد ایران مورد اشاره واقع شده بین لاریجانی و پوتین به بحث گذاشته شده است. زیرا امروز بعد از بازگشت دکتر لاریجانی از مسکو نماینده پوتین در امور سوریه به تهران سفر کرده و با مسئولین ذیربط در وزارت خارجه و خارج از آن به مذاکره پرداخته است. این امکان وجود دارد که بعد از یکسال رییس جمهور سوریه تمایل داشته باشد که در مورد ایران گفت‌وگو داشته باشد. البته این تمایل از سوی ایران هم وجود دارد.

مسائل زیادی وجود دارد که در مورد ایران و سوریه مورد بحث واقع شود و ایران هم منافع زیادی در آن کشور دارد. علاوه بر آن سوریه شدیدا تحت فشار اسراییل است. بعضی تحلیل‌گران معتقدند که بعد از غزه اسراییل ممکن است به سوریه حمله کند. وزرای سوپر راست کابینه نتانیاهو بر این امر اصرار دارند و آن را در جهت منافع دراز مدت رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کنند.

رییس جمهور سوریه تلاش کرده که با اسراییل به تفاهم برسد و به همین جهت امتیازات قابل توجهی هم در مذاکرات پنهانی به طرف اسراییلی ارائه کرده اما بنظر می‌رسد که طرف اسراییلی نمی‌خواهد سرزمین‌های اشغالی بعد از سقوط اسد را تخلیه کند . حتی اسراییل سعی کرده بعضی بخش‌های سرزمینی سوریه را تجزیه کند.

بنابراین ممکن است رییس جمهور سوریه بخواهد نشان دهد که روابط نزدیک‌تر با روسیه و نوعی ارتباط با ایران برای سوریه مفید است زیرا کشورهای متحد سوریه فعلی همچون ترکیه، عربستان سعودی و قطر به رغم روابط نزدیک با ترامپ نتوانسته اند کاری برای سوریه انجام دهند.

از طرف دیگر ایران تلاش می‌کند به مردمان لبنانی و بویژه شیعیان که خانه هایشان را در حملات رژیم از دست داده اند کمک کند ولی بخاطر سختگیری‌های دولت لبنان توفیق چندانی نداشته است. ممکن است این یکی از موضوعاتی باشد که به درخواست طرف ایرانی با احمدالشرع توسط پوتین به بحث گذاشته شده و سپس بین آقای پوتین و لاریجانی مورد گفت‌وگو قرار گرفته باشد.

با توجه به احتمالات فوق الذکر باید مدتی صبر نمود تا نتیجه تحولات مشخص شود.

