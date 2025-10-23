خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش در جمع پیشکسوتان ورزشی آجا مطرح کرد؛

نقش موثر ورزش در ارتقای روحیه و توان رزم کارکنان ارتش

کد خبر : 1704022
رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش گفت: ورزش نقش موثری در ارتقای روحیه و توان رزم کارکنان ارتش دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش: امیر سرتیپ دوم امیدی رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش در جمع قهرمانان، استادان و پیشکسوتان ورزشی در دانشگاه افسری امام علی (ع) نزاجا گفت: ورزش در ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها یک فعالیت بدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی و نشانه‌ای از انضباط، پویایی و ایمان راسخ به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. 

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش افزود: ما معتقدیم بدن نیرومند، روح مقاوم و اراده مؤمن، سه رکن اساسی برای یک رزمنده ارتشی است. 

وی با بیان اینکه تقدیر از قهرمانان، استادان و پیشکسوتان ورزش، تقدیر از سال‌ها مجاهدت، تلاش و خدمت صادقانه در مسیر رشد و تعالی جوانان ارتش است اظهار کرد: این عزیزان چراغ راه نسل‌های آینده و الگوی همت و پایمردی هستند. 

امیر سرتیپ دوم امیدی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی ارتش با تمام ظرفیت خود در مسیر توسعه ورزش در یگان‌ها، تربیت مربیان متعهد و شناسایی استعدادهای جوان گام برمی‌دارد و این مسیر با توکل بر خداوند و حمایت فرماندهی معظم کل قوا (حفظه الله تعالی) با قدرت ادامه خواهد یافت.

 

 

