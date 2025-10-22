تبادل نظر غریبآبادی با سفرای ۹ کشور پیرامون اقدامات یکجانبه قهری
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از تبادل نظر در مورد همکاریهای چندجانبه برای مقابله با اقدامات قهری یکجانبه در دیدار با سفرا و کارداران ۹ کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نوشت: در نشستی با سفرا و کارداران ۹ کشور درخصوص همکاریهای چندجانبه برای مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، بحث و تبادل نظر کردیم.
تحریمهای یکجانبه، از جمله آن دسته که واجد آثار فراسرزمینیاند، مغایر حقوق بینالملل و منشور ملل متحد هستند. حتی تحریمهایی که مطابق منشور ملل متحد وضع میشوند نیز باید محدودیتهایی از جمله لزوم عدم مغایرت با حقوق بشر را رعایت نمایند.
اسناد متعدد و متنوع بینالمللی به شمول قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر و اسناد مجامع چندجانبه شامل جنبش عدم تعهد، گروه دوستان منشور ملل متحد، گروه ٧٧، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و… تاکید میکنند که تحریمهای یکجانبه مغایر حقوق بینالملل هستند و تمامی دولتها باید تلاش کنند که آثار منفی آنها را کاهش دهند.
دولتهای تحت تحریم وظیفه مقابله با تحریمهای غیرقانونی یکجانبه را برعهده دارند و سایر دولتها نیز متعهدند که از اعمال این تحریمها ممانعت به عمل آورند و اطمینان حاصل کنند که آثار سو آنها را بالاخص در حوزههای مرتبط با حقوق بشر کاهش دهند.
ما همچنین از سایر ابتکارات و تلاشهای دولتهای مستقل برای مقابله با وضع تحریمهای ظالمانه یکجانبه علیه دولتها به شمول تصمیم جامعه توسعه جنوب آفریقا در نامگذاری روز ۳ آبان (۲۵ اکتبر) به عنوان روز مقابله با تحریمها استقبال میکنیم.