سنایی:
گشایش مرزهای زمینی با جمهوری آذربایجان را پیگیری میکنیم
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری با اشاره به ایجاد گشایشهای اخیر در تعاملات ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: اقداماتی از جمله گشایش مرزهای زمینی باقیمانده است که با تعریف برنامه اقدام و جدول همکاری، میتوان آنها را اجرایی کرد.
به گزارش ایلنا، «مهدی سنایی» معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری روز چهارشنبه، در دیدار «خلف خلفاف» نماینده رئیسجمهوری آذربایجان در امور ویژه که به ایران سفر کرده است، با اشاره به روابط دوستانه بین دو دولت و ملتهای ایران و جمهوری آذربایجان، روند همکاریها و سفرهای متقابل مقامات دو کشور را نقطه عطفی در روابط آنان دانست و گفت: امیدواریم موانع اجرای سریعتر پروژههای مشترک بین دو کشور رفع و باسرعت و دقت تکمیل شوند.
سنایی با اشاره به دستور رئیسجمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و بهویژه جمهوری آذربایجان، افزود: پس از سفر آقای پزشکیان به باکو گشایشهای خوبی در تعاملات انجام شده اما هنوز اقداماتی از جمله گشایش مرزهای زمینی، اجرای موافقتنامه تبادل محکومان و موارد دیگری باقیمانده است که میتوان با تعریف برنامه اقدام و جدول همکاری، آنها را پیگیری و اجرا کرد.
مشاور سیاسی رئیسجمهوری همچنین با تاکید بر اهمیت و تأثیر سفرهای مقامات عالیرتبه در تحرکبخشی به مناسبات، گفت: امیدواریم بهزودی میزبان آقای الهام علیاف در تهران باشیم.
نماینده رئیسجمهوری آذربایجان: عمده توافقات با ایران در حال اجراست
نماینده رئیسجمهوری آذربایجان در امور ویژه نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور پایههای مستحکم فرهنگی و تاریخی دارد، ادامه داد: با توجه به اراده جدی سران دو کشور برای گسترش همهجانبه این روابط، همه دستگاهها و سازمانها در تلاش هستند موانع را برطرف و همکاریها را توسعه دهند.
وی سفرهای اخیر رئیسجمهوری ایران به جمهوری آذربایجان را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و گفت: این سفرها به گشایش صفحهای جدید در روابط دو کشور و ایجاد ظرفیتهای جدید منجر شده است.
خلفاف با اشاره به توافقهای انجامشده در این سفرها، اظهار کرد: بخش عمدهای از توافقات مانند برگزاری کمیسیون مشترک، افزایش پروازها، آغازبهکار بانک ملی شعبه باکو و نیز برقراری پرواز باکو - تبریز وارد فاز اجرایی شده و باتوجه به دستوراتی که صادر شده در تلاش هستیم با همکاری متقابل و رفع موانع موجود، مابقی توافقات را نیز اجرایی کنیم.