سنایی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و به‌ویژه جمهوری آذربایجان، افزود: پس از سفر آقای پزشکیان به باکو گشایش‌های خوبی در تعاملات انجام شده اما هنوز اقداماتی از جمله گشایش مرزهای زمینی، اجرای موافقت‌نامه تبادل محکومان و موارد دیگری باقیمانده است که می‌توان با تعریف برنامه اقدام و جدول همکاری، آن‌ها را پیگیری و اجرا کرد.

مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اهمیت و تأثیر سفرهای مقامات عالی‌رتبه در تحرک‌بخشی به مناسبات، گفت: امیدواریم به‌زودی میزبان آقای الهام علی‌اف در تهران باشیم.

نماینده رئیس‌جمهوری آذربایجان: عمده‌ توافقات با ایران در حال اجراست

نماینده رئیس‌جمهوری آذربایجان در امور ویژه نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور پایه‌های مستحکم فرهنگی و تاریخی دارد، ادامه داد: با توجه به اراده جدی سران دو کشور برای گسترش همه‌جانبه این روابط، همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در تلاش هستند موانع را برطرف و همکاری‌ها را توسعه دهند.

وی سفرهای اخیر رئیس‌جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و گفت: این سفرها به گشایش صفحه‌ای جدید در روابط دو کشور و ایجاد ظرفیت‌های جدید منجر شده است.

خلف‌اف با اشاره به توافق‌های انجام‌شده در این سفرها، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از توافقات مانند برگزاری کمیسیون مشترک، افزایش پروازها، آغازبه‌کار بانک‌ ملی شعبه باکو و نیز برقراری پرواز باکو - تبریز وارد فاز اجرایی شده و باتوجه به دستوراتی که صادر شده در تلاش هستیم با همکاری متقابل و رفع موانع موجود، مابقی توافقات را نیز اجرایی کنیم.