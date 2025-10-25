سردار نجات در گفتوگو با ایلنا:
دغدغه سردار افشار اشاعهی فرهنگ اسلامی بود
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران درباره نقش شهید افشار در امور فرهنگی و نظامی گفت: سردار افشار دومین رئیس ستاد مرکزی سپاه بود و تا پایان جنگ در تمامی امور دفاعی و پس از آن در زمینههای فرهنگی ستاد کل سپاه، دغدغهاش اشاعه فرهنگ اسلامی بود. افراد دغدغهمندی چون آقای افشار در عرصه فرهنگی کمتر داریم.
سردار سرتیپ پاسدار «حسین نجات» جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نقش سردار شهید افشار در دوران دفاع مقدس و نیروهای سپاه پاسداران گفت: سردار افشار از برادران جهادی بود او از اولین بنیانگذاران جهاد سازندگی و جزو شورای مرکزی جهاد سازندگی بود. سردار افشار بیشترین فعالیت را در به اعتلا رساندن جهاد سازندگی داشت. پس از خروج از جهاد، ایشان به عنوان رئیس ستاد مرکزی سپاه منصوب شد و بیشترین تلاش خود را انجام داد تا کشور را پشت سر جنگ بیاورد.
وی ادامه داد: ستاد پشتیبانی جنگ با پیگیریهای ایشان ایجاد شد. اعزام پزشکان، اساتید و معلمان و همچنین رسیدگی به مشکلات موجود، از جمله زحمات عمدهای بود که سردار افشار برای پشتیبانی از جنگ متحمل شدند.
