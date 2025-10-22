عراقچی:
استانها میتوانند به سیاست خارجی کشور کمک کنند
وزیر امور حارجه گفت: سیاست خارجی بازوهایی دارد که باید سیاست خارجی را اجرا کنند. ما معتقدیم که استان های ما با ظرفیت ها و امکاناتشان می توانند با به عنوان بازوهای سیاست خارجی در منطقه خودشان و کشورهای همجوار خودشان عمل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: این دومین همایش دیپلماسی است که برگزار می کنیم و این در راستای سیاستی است که در وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده است. استان های ما ظرفیت هایی را دارند که می توانند به سیاست خارجی کشور کمک کنند البته یک نکته بسیار مهم وجود دارد این است که سیاست خارجی یک امر حاکمیتی است و اصول و مبنای آن و نحوه اجرای آن در مرکز تعیین شده و همه ما موظف به اجرای آن هستیم.
وی ادامه داد: ما فکر می کنیم بسیاری از کشورهای ما با کشورهای همسایه از طریق ظرفیت های استان های مرزی قابل حل است. تردد مرزی، قاچاق کالا، جذب گردشگر و ... همه اینها توسط استان ها بهتر فراهم شده و شکل می گیرد مرزی که از آن کالا و مسافر رد می شود سرباز رد نمی شود یعنی مرز صلح می شود این روزها باید گفت که مرزی که از آن کالا و مسافر رد می شود تروریست و قاچاق چی رد نمی شود.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما اولین همایش دیپلماسی استانی را در شیراز برگزار کردیم و قسمت جنوب غربی کشور را در آنجا هدف قرار دادیم.
وی ادامه داد: سفرای ما در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق به اضافه پنج استاندار و استانداری در آن همایش شرکت کردند و تبادلاتی داشتند و با ظرفیتهای یکدیگر آشنا شدند که بسیار مؤثر بود.
عراقچی تصریح کرد: شاید دو روز یا سه روز بعد از آن همایش شیراز بود که مقام معظم رهبری دیداری با استانداران داشتند و اتفاقاً به دیپلماسی استانی بهعنوان یک امر مثبت اشاره کردند و فرمودند که حتماً باید ادامه پیدا کند، که برای ما واقعاً دلگرمی بسیار بزرگی بود.
وی ادامه داد: رئیسجمهور محترم هم در ادامه، بحث تفویض اختیارات به استانها را مطرح کردند و ایشان هم از دیپلماسی استانی به شدت استقبال کردند و همراهی فرمودند. باز تأکید میکنم که بحث تفویض اختیارات سیاست خارجی به استانها مطرح نیست، بلکه بحث اجرای سیاست خارجی است که در استانها شکل میگیرد.
وی تصریح کرد: ظرفیتهای بسیار متعددی در استانهای ما وجود دارد که شاید خود استان بهتر از هر کس دیگری بتواند این ظرفیتها را به دنیا معرفی کند؛ ابتدا به کشورهای همجوار و سپس به کشورهای دیگر.
وی گفت: استانداران محترم که صحبت کردند، زیاد از زعفران گفتند و به دیپلماسی زعفرانی اشاره کردند. به یادم آمد که خودم وقتی در ژاپن سفیر بودم، طرحی را آنجا اجرا کردیم. یک شرکت ژاپنی با دانشگاه فردوسی مشهد ارتباط برقرار کردند و آن شرکت ژاپنی بهاصطلاح دنبال بازاریابی زعفران ایران در ژاپن بود و دانشگاه فردوسی مشهد به آنها کمک میکرد. این کمک از طریق برگزاری همایشها و سمینارها بود و اساتید را اعزام میکردند. اینها در مورد خواص زعفران، محصولات جانبی زعفران و کالاهایی که میتوان با استفاده از زعفران تولید کرد، همایش برگزار میکردند و صحبت میکردند. در حاشیه این همایشها، نمایشگاهی هم از محصولات زعفران برگزار میشد.