بیش از ۵۰ سرویس اطلاعاتی در ۱۲ روز جنگ علیه ایران شرکت داشتند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ سید اسماعیل خطیب در هشتاد و پنجمین سفر استانی خود به چهارمحال و بختیاری در شورای تأمین این استان گفت: هیچ‌کس طرفدار این‌که برخی ناهنجاری‌ها، تخلف‌ها و ناامنی‌ها ادامه یابد نیست و باید نخست اراده آن را داشته باشیم و سپس طراحی‌های ایجابی و راهکارهایی که می‌تواند در بین مردم اثرگذار باشد، اجرا شود و یکی از این ناهنجارهای اجتماعی، برهنگی است که باید جدی گرفته شود.

وزیر اطلاعات به وحدت و همدلی مردم و مسئولان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ای برای براندازی و تجزیه با یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه‌ داشت و حمله‌ی نظامی را با آخرین فناوری‌های دنیا و دانشی که توانسته بود از تمدن غرب به دست آورد به کار گرفت.

حجت‌الاسلام‌ خطیب گفت: دشمن تمرین‌های متعددی را در سال‌های گذشته برای این اقدام برگزار کرد و فعالیت‌های مکرر، منظم و سازمان‌یافته‌ای را برای انسجام معاندین، ضدانقلاب و دشمنان انقلاب انجام داد و تمام ظرفیت رسانه‌ای دنیا را برای ایران هراسی، انقلاب هراسی و شیعه هراسی بکار گرفت.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دشمن بی‌ثبات‌سازی گسترده‌ای را در کشور طراحی کرد و تلاش کرد تمام تروریست‌ها و تکفیری‌های رها شده از کشورهای سوریه و افغانستان را به ایران اسلامی گسیل کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب افزود: دشمنان همه این ظرفیت‌ها و آمادگی‌ها را برای این‌ ایجاد کردند که بتوانند به تعبیر خودشان در یک حمله غافلگیرانه و پیش‌دستانه به براندازی و تجزیه در ایران برسند.

وزیر اطلاعات با بیان این‌که دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با یک طراحی جامع و ترکیبی به کشور حمله کرد، گفت: به لطف الهی و با فرماندهی رهبری معظم انقلاب و اقتدار و قاطعیت همراه با جلب محبوبیت افکار عمومی، توسط معظم‌له بر دشمن پیروز شدیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب افزود: این حضور و نقش مؤثر فرماندهی مقام معظم رهبری، نتیجه تلاش‌های چندین ساله دشمن را نقش برآب کرد. رژیمی که مدعی بود به همه امکانات دسترسی دارد و می‌تواند با همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد دست به هر اقدامی بزند و این حمله را در غزه، لبنان و سوریه تمرین و تجربیات را تکمیل کرده بود که شاهد مقاومت مقتدرانه نیروهای مسلح، اقتدار موشکی، وحدت، اتحاد مقدس ملت و انسجام و یکدستی و همراهی مردم بودیم که امنیت کشور در داخل به‌خوبی مدیریت و حفظ شد.

وزیر اطلاعات گفت: اتحاد، حمایت و یکپارچگی مردمی و اقتدار نیروهای مسلح و امنیتی که به‌رغم همه تلاش‌های ناتوی اطلاعاتی و تمام امکاناتی که بیش از ۵۰ سرویس اطلاعاتی آن را طراحی و در حمله به کشور به کار بردند و نبردی را به شکل خاموش و به‌صورت نرم به کشور ما تحمیل کردند، اما به لطف الهی شاهد پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی و آمریکا و سربلندی و محبوبیت ایران اسلامی و مردم و رهبری آن در دنیا بودیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب افزود: این نعمت بزرگی است که جای تشکر دارد و باید قدردان آن بود و مقام معظم رهبری برای حفظ این انسجام ما را موظف کرده است.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دشمن سال‌ها تلاش کرد که با فضاسازی تبلیغاتی گسترده، کشورهای دنیا را مقابل ایران قرار دهد، مردم را از انقلاب جدا کند و تلاش کرد جبهه مقاومت را به‌عنوان تروریست جا بیندازد و هراس دائمی از ایران را در بین کشورهای مختلف ایجاد کند، اما به لطف خدا و انسجام مردم و توانمندی‌های نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان(عج)، این شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و معاندین رقم خورد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب گفت: دشمن همچون گذشته و از ابتدای انقلاب تاکنون، دست از توطئه و فتنه علیه کشور برنداشته است و امروز پس از یأس و ناامیدی از اقدامات، به یاوه‌گویی و تلاش‌های نمایشی می‌پردازد و تلاش می‌کند با برنامه‌های نمایش گونه آن را جبران کند.

وزیر اطلاعات گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا برای جنگ‌افروزی در منطقه هر جنایتی را مرتکب شد و آمریکا هم علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی، زمینه را برای همراهی جامعه جهانی و ممانعت از برخورد افکار عمومی دنیا با این جنایت‌ها و خونریزی‌ها فراهم کرد، اما امروز همه دنیا، معنای راهبرد صلح با قدرت این جنایتکاران را متوجه شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب افزود: عنوان «صلح با قدرت»، همان جنایاتی است که در غزه مرتکب شدند، جنایاتی که در سوریه و لبنان کردند و در کشور ما بیش از هزار نفر از مردم را به شهادت رساندند.

وزیر اطلاعات با اشاره به این‌که دشمنان «تسلیمِ با جنایت» را جایگزین عبارت «صلحِ با قدرت» کردند و این شرایطی را که با نمایش و فضاسازی تلاش کردند افکار عمومی را که علیه آن‌ها بسیج شده دوباره جهت‌دهی کنند و به شیوه‌های مختلف توسط یاوه‌گویان وابسته، آگاهانه و یا ناآگاهانه‌ی داخلی و رسانه‌های مزدورشان گسترش دهند و ما باید به‌خوبی این موضوع را برای مردم و مسئولان تبیین کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب گفت: ترامپ پیش‌تر سران اروپا را به کاخ سفید دعوت و با آن‌ها برخورد تحقیرآمیز کرد، اما در هفته گذشته خودش به منطقه آمد و نمایش دیگری را اجرا کرد و این موضوع به خاطر ضربه‌ای بود که از ملت ایران خوردند و می‌خواهند روحیه خود را بازسازی کنند و ایران هراسی را فعال کنند. زمزمه پیمان ابراهیم را آغاز کردند تا جهت افکار عمومی جهان و فاصله بین ایران و کشورهای منطقه را فعال کنند و عملاً با یک رجزخوانی سخیف، تلاش می‌کنند ایران را به انزوا بکشانند.

وزیر اطلاعات در این خصوص افزود: یک بُعد آن فشار و تحریم است و بُعد دیگر انزوای فکری، ادراکی و شناختی است که رسانه‌ها آن را به عهده گرفته‌اند و عملیاتی می‌کنند و از طرفی ایجاد شکاف و تلاش برای فاصله دیپلماسی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب گفت: باید اقتدار نظامی و قدرت دیپلماسی و امنیت داخلی را با جلب اعتماد مردم و حفظ امید و تبیین شرایط برای مردم به خدمت بگیریم و به تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، راوی قدرت و قوت برای مردم باشیم.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: آمریکا دم از مذاکره می زند، اما این مذاکره ناشی از دشمنی آمریکا با ملت ایران است و ما اعتمادی از تأمین منافع ملی ناشی از مذاکره با آمریکا نداریم.

وزیر اطلاعات گفت: شرایط اقتصادی کشور، شرایط تحریمی تحمیل‌شده و شرایطی که در افکار عمومی یا فضای رسانه‌ای علیه ما شده برای همه روشن است. وظیفه ما است که این آلام را کاهش دهیم و خدمتگزار مردم باشیم و در جهت پیشرفت قدم برداریم. مشکلاتی داریم که حل آن نیازمند انسجام و همدلی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب در ادامه افزود: این روحیه و صفای مردم و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری باعث شده این استان یکی از امن‌ترین استان‌ها در کشور باشد و این امنیت از روحیه و صفا و همراهی مردم حاصل‌شده است و باید همه همت خود را در این عرصه به کار گیریم.

وزیر اطلاعات افزود: این همنوایی و همراهی در استان بین مسئولان به‌ویژه در موضوع آب جای قدردانی دارد و پیگیری و حل مسائل ملی با تلاش‌های دولت و نمایندگان مجلس پیش می‌رود و مسائل منطقه‌ای و استانی باید با ارائه راهکارهای منطقه‌ای و استانی پیگیری و حل شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب با اشاره به وجود برخی ناترازی‌ها در کشور گفت: گفتن مشکلات و مسائل مختلف در جلسات مسئولان بسیار ارزشمند است، اما ارائه راه‌حل آن و شرایطی که در کشور داریم، مهم‌تر است.

وزیر اطلاعات در پایان با بیان این‌که اقدامات سلبی نتیجه عکس دارد و تلاش مدبرانه می‌تواند ثمربخش باشد، افزود: آنچه که باعث عدم بهره‌وری کافی می‌شود این است که تصمیم جدی برای حل مسأله از ارائه راهکارهای کوچک نمی‌گیریم و آن را منوط به راهکارهای سلبی می‌کنیم که نتیجه کافی نمی‌دهد.

در پایان این جلسه از زحمات مدیرکل سابق اطلاعات استان قدردانی و مدیرکل جدید معرفی شد.

همچنین وزیر اطلاعات با حضور در گلزار شهدای شهرکرد، به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در دیدار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام‌جمعه شهرکرد گفت: استان طوایف مختلفی دارد که در کنار هم هستند و خود یک سمبل همگرایی است برای وحدت و انسجام ملی در کشور که سال‌ها است تحقق آن را در استان شاهد هستیم. استانی که به وفای به عهد، غیرت، شجاعت، جوانمردی، صفا و یکرنگی شناخته می‌شود و این‌ها نعمت بزرگی است که مردم این منطقه دارند و این نعمت‌ها جای شکر به درگاه الهی دارد و طبیعتاً دشمن هم برای ایجاد خلل در وحدت و انسجام و همدلی این مردم با نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

وزیر اطلاعات تأکید کرد: با این وحدت و همدلی در طول جنگ دوازده‌روزه، به لطف الهی هیچ اقدام ناامن کننده و بی‌ثبات کننده‌ای را در کشور نداشتیم. بنابراین در این دوازده روز روشن شد قدرت و قوت داخلی، همراه با وحدت مردم راه نجاتی است که نه‌تنها می‌تواند کشور را در مقابل همه فتنه‌ها و توطئه‌ها حفظ کند، بلکه با پیشرفت و توسعه و رشد نیز می‌توانیم همراه شویم به‌شرط اینکه محوریت ولایت و امامت حفظ شود. این تجربه‌ای است که در این دوازده روز به‌دست‌آمده و می‌تواند برای ما یک درس باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی گفت: همچنان که اشاره فرمودید و عمل نیز نموده‌اید حفظ مردم و خدمت به مردم علی‌رغم فتنه‌هایی که دشمن انجام می‌دهد ما را باید وادار به کارهای ایجابی نماید، اگر دشمن به دنبال ترویج یک سری نمادها و الگوهایی است تا بتواند زمینه نفوذش را فراهم کند، تلاش‌های ایجابی، فرهنگی و اجتماعی و ارتباط و تعامل با مردم و خدمت به مردم قطعاً آن را خنثی خواهد نمود. این‌ها چندان نیاز به برخوردهای امنیتی ندارد، این‌ها نیاز به تعاملِ هم‌افزا و مؤثر با خود مردم بالاخص جوانان دارد.

انتهای پیام/