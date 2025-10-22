اعلام آمادگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای میزبانی از دانشجویان ایلامی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آمادگی خود را برای میزبانی از دانشجویان و بهرهگیری از ظرفیت علمی، پژوهشی و ایدههای نوآورانه آنان در حوزههای هوش مصنوعی، دادهکاوی و فناوریهای نوین اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
در پی دعوت رئیس قوه قضاییه از دانشجویان استان ایلام بهمنظور بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و آشنایی نزدیک با دستاوردهای چشمگیر این مرکز در عرصه ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن استقبال از این اقدام، آمادگی خود را برای میزبانی از دانشجویان و بهرهگیری از ظرفیت علمی، پژوهشی و ایدههای نوآورانه آنان در حوزههای هوش مصنوعی، دادهکاوی و فناوریهای نوین اعلام کرد.
این مرکز با تأکید بر نقش مهم نخبگان و دانشجویان در پیشبرد تحول دیجیتال در قوه قضاییه، از حضور فعال آنان در فرایند توسعه سامانههای هوشمند، طراحی الگوریتمهای نوین و بهکارگیری فناوریهای روز در خدمت به عدالت استقبال میکند.
هدف از این همکاری، تقویت پیوند میان دانشگاه و نظام قضایی کشور و گشودن افقهای تازه در مسیر تحقق عدالت هوشمند و کارآمد است.
پیشتر نیز، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان همایش «عدالت هوشمند» و در قالب تفاهمنامه همکاری با وزارت علوم، در جهت تقویت ارتباط عدلیه با دانشگاه اقدام کرده بود.