عراقچی:

ویتکاف از طریق واسطه‌ها تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند
وزیر امور خارجه گفت: فرصت توافق بود، اما زیاده‌خواهی آمریکا مانع شد. ویتکاف از طریق واسطه‌هایی تماس‌هایی با ما برقرار می‌کند. موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران اهل صلح و دیپلماسی است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به مشهد جهت شرکت در نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی گفت: فرصت توافق بود، اما زیاده‌خواهی آمریکا مانع شد. ویتکاف از طریق واسطه‌هایی تماس‌هایی با ما برقرار می‌کنند. موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران اهل صلح و دیپلماسی است. ما همواره نشان داده‌ایم که پایبند به دیپلماسی هستیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست.

وی ادامه داد: هر جا که منافع کشور از مسیر دیپلماسی قابل حل باشد، ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. اما طرف مقابل بارها ثابت کرده است که پایند به دیپلماسی نیست. امسال نیز پس از پنج دور مذاکره آمریکا به حمله نظامی اسرائیل علیه ایران ملحق شد و سپس در نیویورک نیز زمینه توافق وجود داشت که باز هم با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی این مذاکرات به سرانجام نرسید.

