انتخابات شوراها باید به صحنه وفاق ملی تبدیل شود

به گزارش ایلنا به نقل ازروابط عمومی استانداری کرمان علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) در آیین افتتاح سومین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات، ویژه فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخاباتی، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های کرمان، فارس و یزد، بر اهمیت انسجام ملی، وفاق و مشارکت مردم در انتخابات تأکید کرد.

زینی‌وند ضمن قدردانی از طالبی، استاندار کرمان، برای میزبانی این همایش اظهار داشت: با توجه به تجربه و سابقه ایشان، قطعاً دوره‌ای موفق در کرمان رقم خواهد خورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به واسطه انسجام ملی و شناخت ناقص دشمنان از مردم و ساختار سیاسی کشور، دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید گفت: مرجع تفسیر انسجام باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب باشد؛ نباید اجازه دهیم برخی تریبون‌ها آن را به گونه‌ای تفسیر کنند که بخشی از مردم از چتر وحدت خارج شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای گفتمان‌سازی و نمایش وفاق ملی است اظهار داشت: ممکن است برخی از مردم از عملکردها دلخوری‌هایی داشته باشند، اما باید با رفتار منصفانه این فاصله‌ها را کاهش دهیم.

نقش شوراها در انسجام اجتماعی

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی گفت: انتخابات شوراها با ۱۳۸۰ شهر، ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا و حدود ۲۰۰ هزار عضو، می‌تواند به شبکه‌ای از نخبگان محلی تبدیل شود. شوراها اگرچه وجه سیاسی دارند، اما ماهیت اصلی آن‌ها اجتماعی، عمرانی و توسعه‌ای است و باید این جنبه‌ها برجسته شود.

وی افزود: نباید تخلفات معدود در شوراها باعث تضعیف این نهاد مردمی شود. شوراها نقش مستقیمی در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و انسجام داخلی دارند و حتی در برخی زمینه‌ها تأثیرشان از دولت بیشتر است.

برابری در فرصت‌ها و رفتار انتخاباتی

زینی‌وند با تأکید بر لزوم رعایت عدالت انتخاباتی گفت: هیچ تفاوتی میان کسی که به رئیس‌جمهور رأی داده و کسی که رأی نداده وجود ندارد. امکانات باید به‌طور برابر برای همه احزاب و گروه‌ها فراهم شود. همه مردم، مردم ما هستند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس هیچ خط‌کشی وجود نداشت.

وی افزود: وفاق به معنای توزیع قدرت میان ذی‌نفوذان نیست، بلکه به معنای بسیج همه نیروهایی است که در چارچوب سیاست‌های نظام و دولت قصد خدمت دارند.

تغییرات در قانون انتخابات

زینی‌وند با اشاره به تغییرات جدید در قانون انتخابات شوراها گفت: در این دوره شاهد ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان، افزایش مراجع استعلامی و تمرکز در شیوه استعلام‌ها هستیم. همچنین بر تعامل سازنده با هیأت‌های نظارت و دستگاه‌های امنیتی تأکید داریم و از رؤسای هیأت‌های نظارت خواسته‌ایم افراد حرفه‌ای و باتجربه را به‌عنوان دبیر انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، صحنه نمایش وحدت ملی است و مشارکت مردم در آن، پیوندی مستقیم با امنیت ملی خواهد داشت.

