کلمه اسنپ بک در برجام نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کلمه اسنپ بک در برجام نیست و یک اصطلاحی است که تراشیدهاند تا در صورت نقض عهد، طرف مقابل بتواند به بازگرداندن قطعنامهها برسد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهدگفت: کلمه اسنپ بک (مکانیزم ماشه) یک اصطلاحی است که تراشیدهاند تا در صورت نقض عهد، طرف مقابل بتواند در یک پروسهای ساز و کار حل و فصل اختلاف را فعال کند و به بازگرداندن قطعنامهها برسد.
اسماعیل بقایی افزود: خیلی از مواردی که وندی شرمن در باره اسنپ بک مطرح کرده دروغ گفته است و مشکل ما این است که حرف طرف بیگانه را میپذیریم و آن را مبنای تخطئه نیروهای خودی قرار میدهیم در حالی که خباثت و بدعهدی دشمن نباید باعث شود که عملکرد خود را زیر سوال ببریم.
وندی روث شرمن دیپلمات آمریکایی است که از آوریل ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۳ بهعنوان بیست و یکمین قائممقام وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خدمت میکرد.
وی ادامه داد: در ماجرای اسنپ بک، طرف مقابل به ما اعتماد نداشت و ما نیز به آنها اعتماد نداشتیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این که بعضیها اظهار کردهاند اسنپ بک تحمیل شد مطلقاً این گونه نیست.
بقایی افزود: طرف مقابل میگفت من به شما اطمینان ندارم که تعهدات را اجرا کنید و اگر ایران نقض عهد کرد چه داشته باشیم.
وی ادامه داد: ضمانت ما داراییهای هستهای بود که دست خودمان بود طرف مقابل هم میگفت ما با زحمت زیاد قطعنامههایی را به اجماع رسانده و صادر کردهایم، بنابراین همان گونه که ایران برنامه هستهای خود را هر زمان بخواهد کم و زیاد میکند ما هم ضمانت میخواهیم که اگر ایران خارج شد بتوان قطعنامهها را برگرداند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: در برجام ما با حسن نیت تعهد خود را انجام دادیم، اما با بدعهدی طرف مقابل روبهرو شدیم.
بقایی افزود: متن برجام مشخص و روشن است و چیز پیچیدهای هم نیست که کسی بگوید ما به ایران هشدار داده بودیم.
وی ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ به باور مبتنی بر استدلال حقوقی و منطقی، خاتمه یافته است، اما طرف مقابل میخواهد آن را حفظ کند حتی ۲ عضو دایم شورای امنیت و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز با تفسیر و روش غربیها مخالف هستند که نشانه ی اهمیت و بزرگی کشور ما و توانمندیهای دیپلماتیک ماست.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در هیچ کدام از گزارشهای آژانس بینالمللی اتمی نیامده است که برنامه هستهای ایران به سمت نظامی شدن میل پیدا کرده است.
بقایی با بیان این که رویکرد قلدرمآبانه آمریکا کل روابط بینالملل را دچار مشکل کرده است افزود: تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ هم رویکرد آنها را نشان میدهد.
وی ادامه داد: یکجانبه گرایی ستیزه جویانه آمریکا نه تنها صلح و امنیت بینالمللی را در خطر قرار داده بلکه این کار مولد نوعی روش خطرناک است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امروز آمریکا با کارهای مختلف از جمله جنگ تعرفهها به دنبال سیطره قهر و زور در روابط بینالملل است و همه پردهها افتاده و از هر آنچه در ذهن دارند صحبت میکنند.
بقایی افزود:قدرت تاب آوری ایران هم اثبات شده است، اما عقل و منطق اقتضا میکند بیش از پیش خود را تقویت کنیم.